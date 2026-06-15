Criminoso encapuzado atira contra homem no bairro Zumbi em Cachoeiro

Um homem de 23 anos foi baleado na noite deste domingo (14) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi atingido por um disparo na região do abdômen e precisou ser submetido a uma cirurgia devido à gravidade dos ferimentos.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h, na Rua Baixo Guandu. Quando os militares chegaram ao local, equipes do Samu já estavam presentes. No entanto, o homem havia sido levado por moradores à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim antes da chegada das equipes de emergência.

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Os policiais realizaram buscas na região para tentar identificar a autoria e a motivação do crime. Entretanto, moradores das proximidades disseram não ter presenciado os fatos e nenhuma informação relevante foi obtida no local.

No hospital, a equipe médica constatou que o homem apresentava uma perfuração provocada por disparo de arma de fogo no abdômen.

Em depoimento aos policiais, a vítima contou que estava em um beco do bairro quando foi surpreendida por um homem encapuzado, de pele clara, que efetuou vários disparos em sua direção. Apenas um dos tiros atingiu o homem, que conseguiu fugir e pedir ajuda.

Ele afirmou que não conseguiu reconhecer o autor e disse desconhecer a motivação do atentado. No entanto, segundo a PM, o rapaz tem envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.