Curso gratuito de pilotagem de drones abre inscrições em Alegre
O curso abordará conteúdos relacionados ao uso e à aplicação de drones.
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Estudantes e Suplentes do Curso de Extensão Pilotagem de Drones, ofertado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A capacitação é totalmente gratuita, realizada na modalidade de Educação a Distância (EaD) e destinada exclusivamente a moradores do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com carga horária de 80 horas e certificação emitida pela Ufes no final do curso. o todo, estão disponíveis 200 vagas para interessados a adquirir conhecimentos sobre operação e pilotagem de drones.
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As inscrições podem ser realizadas entre os dias 8 de junho e 7 de julho. O edital com todas as regras do processo seletivo, critérios de participação e demais informações está disponível no portal da Secretaria de Educação a Distância da Ufes.
A iniciativa busca contribuir para a qualificação profissional e para a formação de pessoas interessadas em uma tecnologia que vem transformando o mercado de trabalho. Os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo previsto no processo seletivo.
Serviço:
Curso de Extensão Pilotagem de Drones em Alegre
Inscrições: https://sead.ufes.br/editais/10-2026/
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