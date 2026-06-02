Defesa Civil divulga cidades do Sul capixaba que mais choveram nas últimas 24 horas

O Espírito Santo permanece em alerta para a ocorrência de tempestades nesta terça-feira (2). De acordo com o monitoramento meteorológico, há previsão de chuva intensa, ventos fortes, descargas elétricas e possibilidade de granizo, principalmente na metade Sul do estado.

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Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados em Anchieta, com 32 milímetros. Em seguida aparecem Divino de São Lourenço (25 mm), Mimoso do Sul (19 mm), Guarapari (19 mm), Alegre (17 mm) e Guaçuí (17 mm). Nas demais localidades monitoradas, os volumes ficaram abaixo de 15 milímetros.

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O radar meteorológico do Cemaden, instalado em Santa Teresa, segue operando normalmente e registrava chuvas sobre a região do Caparaó, Sul capixaba e faixa litorânea na manhã desta terça-feira.

Segundo a previsão, o cenário de instabilidade deve continuar ao longo do dia. Além da chuva forte, os meteorologistas alertam para riscos associados, como alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos no trânsito.

A tendência para os próximos dias é de manutenção das chuvas na metade Sul do estado e em todo o litoral capixaba. Já a região Noroeste deve permanecer com predomínio de tempo firme.

Os modelos meteorológicos indicam até 70% de probabilidade de chuva com acumulados entre 2 e 10 milímetros em áreas do Caparaó, Sul, Grande Vitória, Região Serrana, Oeste e litoral Norte. Há ainda até 30% de chance de volumes entre 10 e 30 milímetros nessas regiões.

Atualmente, segue ativo um aviso meteorológico de impacto moderado para o Espírito Santo, com previsão de chuvas intensas acompanhadas de raios, ventos fortes e ocorrência pontual de granizo. As autoridades orientam a população a acompanhar os alertas oficiais e evitar áreas de risco durante os períodos de tempestade.