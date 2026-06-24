Delegado da Core no ES conclui curso de operações em fronteiras

A Polícia Civil participou de uma capacitação especializada voltada ao combate a crimes em regiões de fronteira e divisas estaduais. O coordenador da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), delegado André Costa, concluiu o II Curso de Unidades Especializadas de Divisa, realizado em Guaíra, no Paraná.

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O treinamento aconteceu entre os dias 8 e 23 de junho. A cidade fica em uma área estratégica, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

O Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná (BPFron/PMPR) promoveu a capacitação. O curso reuniu profissionais de segurança pública de diferentes estados e teve foco no aprimoramento técnico e operacional das equipes.

Durante as atividades, os participantes estudaram estratégias de enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes comuns em áreas de fronteira.

A grade incluiu disciplinas como operações de divisas, armamento e tiro, atendimento pré-hospitalar tático, patrulhamento rural, sobrevivência em área de mata, busca veicular especializada, análise de documentos fiscais e de cargas, defesa pessoal e estudo de rotas usadas por organizações criminosas.

As instruções foram ministradas por especialistas de instituições de referência na segurança pública. Entre elas, estão o Bope do Paraná, o Comando de Operações de Divisas de Goiás, o Batalhão de Polícia de Fronteira do Paraná e o Bope da Bahia.

Segundo o coordenador da Core, delegado André Costa, a formação fortalece a atuação da Polícia Civil do Espírito Santo no enfrentamento ao crime organizado.

“Trata-se de uma qualificação estratégica que amplia a capacidade técnico-operacional da Polícia Civil do Espírito Santo, fortalecendo as ações de enfrentamento ao crime organizado e contribuindo para a proteção das divisas do nosso Estado”, destacou.