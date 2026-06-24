Delegado da Core no ES conclui curso de operações em fronteiras
Capacitação reuniu profissionais de vários estados e abordou técnicas de combate ao tráfico de drogas, contrabando e crimes em regiões de divisa.
A Polícia Civil participou de uma capacitação especializada voltada ao combate a crimes em regiões de fronteira e divisas estaduais. O coordenador da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), delegado André Costa, concluiu o II Curso de Unidades Especializadas de Divisa, realizado em Guaíra, no Paraná.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O treinamento aconteceu entre os dias 8 e 23 de junho. A cidade fica em uma área estratégica, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.
O Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná (BPFron/PMPR) promoveu a capacitação. O curso reuniu profissionais de segurança pública de diferentes estados e teve foco no aprimoramento técnico e operacional das equipes.
Durante as atividades, os participantes estudaram estratégias de enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes comuns em áreas de fronteira.
A grade incluiu disciplinas como operações de divisas, armamento e tiro, atendimento pré-hospitalar tático, patrulhamento rural, sobrevivência em área de mata, busca veicular especializada, análise de documentos fiscais e de cargas, defesa pessoal e estudo de rotas usadas por organizações criminosas.
As instruções foram ministradas por especialistas de instituições de referência na segurança pública. Entre elas, estão o Bope do Paraná, o Comando de Operações de Divisas de Goiás, o Batalhão de Polícia de Fronteira do Paraná e o Bope da Bahia.
Segundo o coordenador da Core, delegado André Costa, a formação fortalece a atuação da Polícia Civil do Espírito Santo no enfrentamento ao crime organizado.
“Trata-se de uma qualificação estratégica que amplia a capacidade técnico-operacional da Polícia Civil do Espírito Santo, fortalecendo as ações de enfrentamento ao crime organizado e contribuindo para a proteção das divisas do nosso Estado”, destacou.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726