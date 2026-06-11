Dia dos Namorados deve movimentar R$ 73,6 milhões no comércio capixaba

Entre declarações, flores, chocolates e presentes, o Dia dos Namorados deve aquecer o comércio capixaba neste ano. Com consumidores mais dispostos a gastar e um cenário econômico mais favorável do que nos últimos anos, o Dia dos Namorados de 2026 deve gerar um faturamento de R$ 73,6 milhões para o varejo da Grande Vitória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Se a projeção se confirmar, será o melhor resultado para a data desde 2019, indicando a retomada do consumo e a importância da celebração para a economia local. A estimativa é do Connect Fecomércio-ES, a partir de dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Leia também: Crédito rural no ES atinge recorde de R$ 8,31 bilhões no ano-safra 2025/2026

O levantamento aponta crescimento de 2% nas vendas em relação ao ano passado (R$ 72,3 milhões). O segmento de vestuário e calçados deve liderar a preferência dos consumidores, respondendo por cerca de 40% de toda a movimentação financeira da data, com vendas estimadas em R$ 29,3 milhões.

Segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o resultado reflete uma combinação de fatores que favorecem o consumo.

“O Dia dos Namorados chega em um momento de melhora gradual das condições financeiras das famílias. A redução da inadimplência, a estabilização do endividamento e o aumento da intenção de consumo criam um ambiente mais propício para as compras, especialmente em datas comemorativas que possuem forte apelo emocional”, explicou.

Além do vestuário e calçados, os setores de utilidades domésticas e eletroeletrônicos devem movimentar R$ 21,5 milhões, o equivalente a 29% das vendas previstas. Na sequência aparecem farmácias e perfumarias, com expectativa de faturamento de R$ 9,7 milhões (13%), hipermercados, com R$ 8,2 milhões (11%), e livrarias e papelarias, que devem somar R$ 4,8 milhões (7%).

Para Spalenza, o desempenho positivo também está relacionado à confiança dos consumidores. “O Índice de Intenção de Consumo das Famílias alcançou 111 pontos em maio, permanecendo em nível de satisfação. Isso indica que os consumidores estão mais confiantes para realizar compras, desde que encontrem preços atrativos e condições de pagamento adequadas”, destacou.

Os consumidores encontrarão um cenário relativamente positivo em categorias tradicionalmente associadas à data. Dados da inflação mostram que roupas femininas acumularam queda de 1,31% no Espírito Santo, enquanto as roupas masculinas registraram redução de 0,88%.

O grupo geral de vestuário apresentou retração de 1,19%. Os calçados e acessórios também ficaram mais acessíveis, com inflação acumulada negativa de 0,24%. Outro destaque é o chocolate em barra e os bombons, presentes clássicos da ocasião, que registraram queda de 1,74% nos preços.

“Os segmentos ligados à moda chegam à data com um ambiente bastante favorável. A combinação entre preços mais estáveis e o simbolismo do presente contribui para impulsionar as vendas”, avaliou Spalenza.

Para o 3º vice-presidente da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, o Dia dos Namorados permanece como uma das datas mais importantes do calendário comercial brasileiro, porque consegue mobilizar tanto o público masculino quanto o feminino.

“Isso gera uma dinâmica importante para o comércio de produtos e para vários serviços associados, contribuindo para a geração de renda, empregos e oportunidades para milhares de empresas capixabas”, afirmou.

Segundo Bergamin, o varejo físico tende a ganhar força nesse período devido ao caráter emocional das compras. “Muitos presentes são escolhidos na última hora e possuem um significado muito especial. O consumidor quer ver, tocar e avaliar o produto antes da compra, especialmente em segmentos como vestuário e calçados, nos quais a possibilidade de troca também influencia a decisão.”

Experiências ganham espaço

Para quem prefere trocar presentes por momentos especiais, o cenário é ainda mais favorável. Os preços de diversas atividades ligadas ao lazer e ao entretenimento apresentaram redução nos últimos meses.

O transporte por aplicativo, por exemplo, acumulou queda expressiva de 20,69%, facilitando deslocamentos para restaurantes, cinemas e eventos. Já as atividades culturais ficaram mais acessíveis: cinema, teatro e concertos registraram deflação de 13,45% no Espírito Santo.

Pacotes turísticos também apresentaram redução de 5,22%, embora a hospedagem tenha acumulado alta de 4,76%, o que exige maior planejamento para viagens.

“Os dados indicam que as experiências urbanas tendem a se tornar uma alternativa muito atrativa neste Dia dos Namorados. Restaurantes, atividades culturais, passeios e programas locais ficaram relativamente mais acessíveis do que opções que dependem de hospedagem e deslocamentos mais longos”, observa Spalenza.

Mesmo com a inflação acumulada de 4,25% na alimentação dentro do domicílio, os preços da alimentação fora de casa avançaram em ritmo mais moderado, com alta de 2,3%, favorecendo encontros em bares, cafeterias e restaurantes.