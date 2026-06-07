Cidades

Domingo terá chance de chuva fraca no litoral e tempo firme nas demais regiões do ES

De acordo com a previsão meteorológica, há possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia apenas nas áreas litorâneas.

funcionamento feriado Cachoeiro
Foto: Rafaela Thompson/aquinoticias.com

Os moradores do Espírito Santo devem encontrar um domingo de tempo estável na maior parte do Estado. De acordo com a previsão meteorológica, há possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia apenas nas áreas litorâneas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nas demais regiões capixabas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. O tempo deve permanecer firme ao longo do dia, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos pelas cidades do interior.

Mesmo com a presença de nebulosidade, as condições atmosféricas não indicam a ocorrência de precipitações significativas fora da faixa litorânea. Já no litoral, a chuva prevista deve ocorrer de forma rápida e isolada, sem acumulados expressivos.

A recomendação é que moradores e turistas que pretendem aproveitar as praias fiquem atentos às variações do tempo ao longo do dia, especialmente nas cidades costeiras.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito SantoPrevisão do tempo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por