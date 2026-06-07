Domingo terá chance de chuva fraca no litoral e tempo firme nas demais regiões do ES

Os moradores do Espírito Santo devem encontrar um domingo de tempo estável na maior parte do Estado. De acordo com a previsão meteorológica, há possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia apenas nas áreas litorâneas.

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Nas demais regiões capixabas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. O tempo deve permanecer firme ao longo do dia, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos pelas cidades do interior.

Mesmo com a presença de nebulosidade, as condições atmosféricas não indicam a ocorrência de precipitações significativas fora da faixa litorânea. Já no litoral, a chuva prevista deve ocorrer de forma rápida e isolada, sem acumulados expressivos.

A recomendação é que moradores e turistas que pretendem aproveitar as praias fiquem atentos às variações do tempo ao longo do dia, especialmente nas cidades costeiras.