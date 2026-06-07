Domingo terá chance de chuva fraca no litoral e tempo firme nas demais regiões do ES
De acordo com a previsão meteorológica, há possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia apenas nas áreas litorâneas.
Os moradores do Espírito Santo devem encontrar um domingo de tempo estável na maior parte do Estado. De acordo com a previsão meteorológica, há possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia apenas nas áreas litorâneas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nas demais regiões capixabas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. O tempo deve permanecer firme ao longo do dia, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos pelas cidades do interior.
Mesmo com a presença de nebulosidade, as condições atmosféricas não indicam a ocorrência de precipitações significativas fora da faixa litorânea. Já no litoral, a chuva prevista deve ocorrer de forma rápida e isolada, sem acumulados expressivos.
A recomendação é que moradores e turistas que pretendem aproveitar as praias fiquem atentos às variações do tempo ao longo do dia, especialmente nas cidades costeiras.
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