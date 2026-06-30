Drones, GPS e clones: o futuro do café conilon será tema em simpósio em Guaçuí

As tecnologias para café conilon englobam inovações genéticas, manejo de podas, agricultura de precisão e mecanização. Elas têm como objetivo reduzir custos, elevar a produtividade melhorando a qualidade da bebida.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O técnico em desenvolvimento rural do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) em Mimoso do Sul, Wescley Henrique Marion, abordará o tema, nesta quinta-feira (2), a partir das 9h40, no PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite, que acontece entre os dias 2, 3 e 4 de julho, no Centro de Eventos de Guaçuí. Garanta sua inscrição.

Leia também: Como a genética pode aumentar a produção de leite no Espírito Santo

“Os fatores-chave na escolha de clones e mudas são, antes de tudo, a escolha dos materiais adaptáveis ou com possibilidade de adaptação a região onde serão cultivados, dar preferência por clones já cultivados em condições semelhantes e com bom desempenho produtivo”, explica o técnico do Incaper.

O especialista, que possui formação técnica em Agropecuária e Zootecnia, além de tecnólogo em Gestão de Agronegócio, atua na área de “Cafeicultura Arábica e Conilon”, especialmente cafeicultura irrigada e fertirrigada. Ele ainda orienta o produtor sobre os cuidados no manejo.

“Procure outras regiões com características topográficas e climáticas semelhantes e veja também quais materiais estão cultivando e, por fim, analisar as características agronômicas desejáveis, como estágio de maturação, porte da planta, resistência a doenças, produtividade e entre outras”, afirma Marion.

Desafios ao implantar uma lavoura de Conilon em regiões elevadas e irregulares

O técnico do Incaper ainda explica que os principais desafios estão relacionados a um bom planejamento. Na fase inicial, por exemplo, é de suma importância planejar e programar todas as etapas de implementação da lavoura.

“O preparo e correção do solo é uma etapa essencial na fase de implantação da lavoura, pois quando bem executado garante um melhor resultado e uma vida útil mais longa da lavoura. As estradas precisam ser bem projetadas dentro da lavoura, de preferência demarcadas em nível, para que se possa escoar a produção, transportar insumos e evitar a formação de processos erosivos”, aponta.

Drones e GPS

Wescley Marion também destaca que a implantação de lavouras e regiões montanhosas precisa ser bem criteriosa, para evitar problemas futuros, como erosão, degradação do solo e, especialmente, na parte da água.

“Drone e GPS são ferramenta para planejamento. Pode-se trabalhar principalmente no planejamento de passos. É possível fazer uma foto área para mapeamento, identificando os pontos críticos demarcação de coordenadas geográficas. Portanto, essas são ferramentas essenciais que pode contribuir muito para um melhor planejamento na implementação das áreas”, destacou.

O PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite é desenvolvido em parceria com o Incaper, a Secretaria Municipal de Agricultura, Governo do Estado do Espírito Santo, FAPES, SENAR, Sindicato Rural de Guaçuí, SEBRAE, Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, aquinoticias.com, MCI, INOVAPOP.

Confira a programação completa:

Dia 2 – Quinta-feira

8h – Credenciamento e recepção dos participantes

9h – Avaliação do desempenho de clones de Coffea canephora em regiões montanhosas

Palestrante: João Felipe de Brites Senra (Incaper)

Descrição: Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e Mestre em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador pelo Incaper na Fazenda Experimental Bananal do Norte (Cachoeiro de Itapemirim), com foco na variabilidade genética do conilon e mitigação de mudanças climáticas.

9h40 – Tecnologias para implantação e manejo de lavouras de café conilon

Palestrante: Wescley Henrique Marion (Incaper)

Descrição: Técnico em Agropecuária, Zootecnia e Tecnólogo em Gestão de Agronegócio. É Técnico em Desenvolvimento Rural no Incaper e atua com cafeicultura (arábica e conilon), pecuária, fruticultura e extensão rural.

10h30 – Mesa Redonda: Diálogo com produtores

Participantes: Sebastião Borges e Edimar Carvalho.

11h30 – Intervalo para almoço

13h – Abertura oficial

13h30 – Um histórico dos trabalhos realizados pela SEMAG

Palestrante: Julinho Tererê (Julio Maria Heitor)

14h20 – As Transformações e Financiamento ao Agronegócio Brasileiro

Palestrante: Octaciano Neto

Descrição: Produtor rural, especialista em inteligência de mercado e sócio da ZERA. Atua na estruturação de soluções de capital para o agronegócio brasileiro.

15h10 – Mercado e perspectivas de Café

Palestrante: Thiago Luiz Orletti

Descrição: Empresário e investidor com mais de 20 anos de experiência nos setores de agronegócio, café, logística e irrigação. Presidente da ASSIPES, Secretário da Associação de Cafés Especiais do ES e juiz da Semana Internacional do Café.

16h – Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha

Palestrante: Michel de Assis e Silva

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Vegetal. Especialista em assistência técnica, manejo, conservação de solo e mecanização, coordena soluções para eficiência produtiva e sustentabilidade na Gaia Tech Consultoria.

17h – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 3– Sexta-feira

13h – Credenciamento

13h30 – Cafeicultura sustentável

Palestrante: Matheus Fonseca de Souza

Descrição: Engenheiro Agrônomo, mestre em Solos e Nutrição de Plantas e doutor em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão no Incaper, coordenador do CRDR Caparaó e produtor rural.

14h20 – Importância da irrigação na melhoria da qualidade do Café

Palestrante: Fabiano Tristão Alexandre

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Doutor em Genética e Melhoramento pela UFES. Atua no Incaper com pesquisa e assistência técnica na cafeicultura, com foco em produtividade e qualidade de bebida.

15h – Tecnologia de secagem de café a gás

Palestrante: Maxwel Assis de Souza

Descrição: Engenheiro Agrícola com especialização em Gestão e Manejo Ambiental. É Agente de Extensão no Incaper e coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável das Regiões Sul e Caparaó.

15h40 – Mesa Redonda: Qualidade, sustentabilidade e secagem a gás

Participantes: Udson Furtado Ferreira, Leandro Dessi e Maxwel Assis de Souza.

16h30 – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 4 – Sábado

8h – Credenciamento

8h30 – Manejo reprodutivo e melhoramento na pecuária de leite

Palestrante: Michele Ricieri Bastos

Descrição: Médica Veterinária (UFES), com mestrado e doutorado em Reprodução Animal/Bovinos (UNESP/Botucatu). É extensionista do Incaper e gerente de pecuária na SEAG.

9h20 – Sucessão familiar: um caso de sucesso na pecuária leiteira

Palestrante: Iyan da Silva Spoladore

Descrição: Técnico agrícola e em agronegócio, atua como produtor de leite e técnico responsável pela captação de leite na cooperativa Selita.

10h – Bem-estar e tecnologia na pecuária leiteira do Caparaó

Palestrante: Professora Madella

Descrição: Aparecida de Fátima Madella de Oliveira é bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência Animal. Professora titular do IFES, coordena projetos de pesquisa em bem-estar animal, comportamento e melhoramento genético.

10h40 – El Niño 2026/2027: riscos para o agro capixaba

Palestrante: Ivaniel Fôro Maia

Descrição: Meteorologista e pesquisador do Incaper. Especialista em Gestão Ambiental e Emergências, dedica-se ao estudo da variabilidade climática, mudanças climáticas e recursos hídricos.

12h – Encerramento e sorteio de brindes.

Serviço