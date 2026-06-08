Ecofeira de Viana promove semana de conscientização ambiental

A Prefeitura de Viana realiza, entre os dias 8 e 13 de junho, a Ecofeira de Viana: Um Mundo Polinizado, evento que integra as ações do mês da conscientização ambiental. A programação acontece na garagem da antiga Santa Zita, das 7h às 18h, com atividades gratuitas voltadas à educação ambiental, cultura e sustentabilidade.

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Entre os destaques estão a Trilha Sensorial dos Parques Capixabas, promovida pelo IEMA, a Unidade Móvel da Cesan, apresentações teatrais da Cia Tio Diu, bandas musicais, ginástica rítmica e a Feira de Adoção do projeto É o Bicho!, que será realizada na sexta-feira e no sábado.

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Outro destaque é a presença da Unidade Móvel da Cesan, entre os dias 10 e 12 de junho, levando informações e ações educativas relacionadas ao saneamento e ao uso consciente da água.

As crianças terão espaço garantido com o Teatro de Bonecos de Fantoche da Cia Tio Diu, que realizará apresentações ao longo da semana em diferentes horários. Além disso, o encerramento da Ecofeira contará com apresentações de ginástica rítmica e bandas musicais de Viana no sábado.