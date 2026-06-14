Edital Lei Rubem Braga: prazo para recursos termina nesta segunda-feira
O resultado preliminar foi publicado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) no Diário Oficial do Município
Os proponentes que desejarem contestar o resultado preliminar do Edital de Seleção de Projetos da Lei Rubem Braga têm até as 23h59 desta segunda-feira (15) para apresentar recurso administrativo à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O resultado preliminar foi publicado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) no Diário Oficial do Município da última quinta-feira (11). Conforme previsto no edital, os interessados dispõem de cinco dias corridos, contados a partir da data da publicação, para solicitar a revisão da avaliação.
Os recursos devem ser encaminhados exclusivamente para o endereço eletrônico [email protected] dentro do prazo estabelecido. Após o encerramento do período de recursos, a documentação será analisada pela comissão responsável, seguindo os critérios e procedimentos definidos no edital.
A íntegra do resultado preliminar pode ser consultada no Diário Oficial do Município.
A Lei Rubem Braga é um dos principais mecanismos de incentivo à cultura em Cachoeiro de Itapemirim, contribuindo para o fortalecimento da produção artística local por meio do apoio financeiro a projetos culturais em diferentes segmentos. A iniciativa beneficia artistas, coletivos e agentes culturais, estimulando a criação, a difusão e a valorização das manifestações culturais no município.
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