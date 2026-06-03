Educação de Itapemirim avança com investimento de R$ 180 mil

A educação municipal de Itapemirim recebeu um importante reforço financeiro com o pagamento da segunda e última parcela do Prêmio Escola que Colabora (PEC), iniciativa vinculada ao Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paes).

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Ao todo, foram investidos R$ 180 mil nas unidades contempladas, com o objetivo de fortalecer a aprendizagem dos estudantes, aprimorar a gestão escolar e ampliar as ações pedagógicas desenvolvidas nas escolas.

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Nesta etapa, foram reconhecidas a EMEB Elvira Meale Lesqueves, a EMEB Florêncio Bento Alves e o CEAG Adauto Corrêa Lopes. As unidades se destacaram pelos avanços obtidos nos indicadores educacionais e nos resultados de aprendizagem dos alunos.

Segundo a Prefeitura de Itapemirim, os recursos contribuem diretamente para o desenvolvimento de projetos educacionais, aquisição de materiais e fortalecimento das práticas de ensino, beneficiando estudantes e profissionais da educação.

A administração municipal destacou ainda que os resultados alcançados são fruto do trabalho conjunto de gestores, professores, equipes pedagógicas, servidores, estudantes e famílias, que atuam diariamente para melhorar a qualidade da educação pública.

O Prêmio Escola que Colabora tem como objetivo incentivar boas práticas educacionais e reconhecer escolas que apresentam evolução nos indicadores de desempenho, contribuindo para a construção de uma educação cada vez mais eficiente e inclusiva.

Com o novo repasse, Itapemirim reforça o compromisso com a valorização da educação e com a oferta de ensino de qualidade para crianças e jovens do município.