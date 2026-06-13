Emanuela visita obras e dialoga com moradores em Atílio Vivacqua e Cachoeiro

Em sua caminhada como pré-candidata a deputada federal, a ex-secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, segue visitando municípios e dialogando com moradores, gestores e lideranças políticas sobre demandas locais, entre os quais investimentos públicos que protegem e melhoram a vida da população. Nessa quinta-feira (11), ela esteve em Atílio Vivacqua e Cachoeiro de Itapemirim.

“É uma alegria imensa ver avançando e sendo entregues à população as obras que coordenei como gestora do Fundo Cidades.

Obras que mudaram o cenário dos municípios, realizadas desde abril de 2022 a março de 2026, quando atuei, primeiro como secretária de Estado de Economia e Planejamento, e depois como secretária de Estado do Governo, sob a liderança dos governadores Renato Casagrande e Ricardo Ferraço”, diz Emanuela Pedroso.

Em Atílio Vivacqua, com o prefeito Helio Lima Filho, o vice Marcos Sobreira, vereadores da cidade e técnicos municipais, Emanuela esteve em obras de contenção de encostas que estão em execução. Ela lembra que em 2023 coordenou a construção de 22 muros já entregues no município, em parceria com a prefeitura municipal. E desde 2025, há mais 43 estruturas sendo construídas para beneficiar mais de 400 famílias.

“Deus é fiel”

Caminhando no local da obra, Emanuela conversou com a moradora Catarina Sampaio, que agradeceu pela realização do investimento para proteção riscos de deslizamento na encosta.

“Ficamos 26 anos esperando por essa proteção. Como morar num lugar em que a gente ficava noites e noites sem dormir, com medo? Aí veio essa obra. Agora, posso terminar minha casinha. Deus é Fiel!” disse dona Catarina.

Também o prefeito Helio Lima manifestou agradecimento aos governadores Casagrande e Ferraço, e à ex-secretária Emanuela pela obra que, segundo ele, era “um sonho da comunidade”.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, depois de uma visita ao prefeito Theodorico Ferraço, que ela considera “uma das pessoas que mais entendem de política no Estado”, ao lado do vereador Ramon Silveira e de técnicos da administração municipal visitou obras de muro de arrimo e contenção de encosta que vêm sendo construídas com recursos do Fundo Cidades. A visita foi no bairro Alto Amarelo, mas há também outra obra como o mesmo propósito de proteger a vida e o patrimônio de moradores em execução no bairro Gilberto Machado, onde está localizado o Centro Regional de Especialidades (CRE).

Domingos Martins

Nessa sexta-feira (12), com Renato Casagrande, Ricardo Ferraço, o prefeito Edu Ramos, a deputada Janete de Sá e os vereadores Tiago Manegoni e Alexandro Kill, Emanuela Pedroso participou da solenidade do Dia de Domingos Martins, com transferência simbólica da Capital do Espírito Santo para a cidade.

Também esteve presente na entrega de auditório, cozinha industrial e curso técnico no Centro de Eventos Morangão, em Pedra Azul, participando ainda, a convite do governador Ricardo Ferraço, da assinatura de acordo de implantação de curso técnico em serviços de restaurante e bar.