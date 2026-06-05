Emprega Cachoeiro terá entrevistas para vagas na segunda (8)

O Emprega Cachoeiro realiza, na próxima segunda-feira (8), uma nova ação com entrevistas de emprego no CRAS do Jardim Itapemirim, em Cachoeiro. O atendimento começa às 9h, na rua Aryo Sardemberg, nº 1.

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A iniciativa reúne oportunidades em diferentes áreas e níveis de experiência. Algumas vagas não exigem experiência profissional, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

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Para participar das entrevistas, os candidatos devem levar um documento com foto e currículo atualizado. A organização também informa que os interessados precisam ter disponibilidade de horário.

Vagas disponíveis

Entre as oportunidades divulgadas, a Uniaves oferece vagas para auxiliar industrial, auxiliar de movimentação e armazenagem no período noturno, auxiliar de cozinha, eletricista e mecânico. Todas as funções informadas pela empresa não exigem experiência.

A Farid Cachoeiro também participa da ação com vagas para auxiliar operacional noturno, motorista de entrega, ajudante de entrega, assistente de controle, auxiliar de marketing, analista de vendas, assistente administrativo e representante de negócios reserva.

Requisitos por função

Para auxiliar operacional noturno, a empresa exige disponibilidade para trabalhar das 19h às 3h20, ensino fundamental completo e idade acima de 18 anos.

A vaga de motorista de entrega pede CNH D com pelo menos seis meses de emissão, ensino fundamental completo e disponibilidade de horários.

Para ajudante de entrega, os pré-requisitos são disponibilidade de horário, idade acima de 18 anos e ensino fundamental completo.

A função de assistente de controle exige facilidade com pacote Office, incluindo Excel, Word e Power BI, além de ensino superior completo ou em andamento, senso de organização, visão analítica e proatividade.

Para auxiliar de marketing, a empresa pede ensino médio completo, carro próprio, CNH A/B ou B e disponibilidade para viagens.

Já a vaga de analista de vendas exige curso técnico ou superior completo ou em andamento, Excel avançado, senso de organização, relacionamento interpessoal, visão analítica e proatividade.

A oportunidade para assistente administrativo pede ensino médio completo, Excel avançado, habilitação categoria B e interesse em cursar ou ter concluído curso na área de Segurança do Trabalho.

Para representante de negócios reserva, os requisitos são ensino médio completo, carro próprio, CNH B e disponibilidade para viagens.

Onde será a seleção

As entrevistas acontecem no CRAS do Jardim Itapemirim, localizado na Rua Aryo Sardemberg, nº 1. A ação começa às 9h e os candidatos devem comparecer com documentação pessoal e currículo atualizado.

Serviço

Emprega Cachoeiro