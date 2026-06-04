Empresas abrem vagas de emprego em Cachoeiro; veja como se candidatar
Entre as oportunidades divulgadas está a vaga para Técnico de Segurança do Trabalho na AG3 Solutions.
O mercado de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim ganhou novas oportunidades para profissionais de diferentes áreas. Empresas do município estão com processos seletivos abertos para cargos administrativos, técnicos e operacionais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre as oportunidades divulgadas está a vaga para Técnico de Segurança do Trabalho na AG3 Solutions. A empresa busca profissionais com curso técnico completo na área, registro ativo no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e experiência em Segurança do Trabalho, preferencialmente em ambiente industrial.
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Os candidatos também devem possuir conhecimento em Normas Regulamentadoras, experiência com inspeções, auditorias, treinamentos e gestão de documentos de SST, além de domínio do Pacote Office. A empresa ainda destaca a importância de boa comunicação, organização e postura preventiva. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (28) 99992-4164.
Oportunidades na área de Recursos Humanos
A AG3 Solutions também está recrutando profissionais para os cargos de Analista de RH e Assistente de RH.
Para a função de Analista de RH, a empresa exige ensino superior e experiência na área. Entre os benefícios oferecidos estão convênio médico, odontológico e farmacêutico, seguro de vida, previdência privada, Gympass, vale-alimentação de R$ 250 por mês, refeitório no local, transporte fretado para Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro e Itaoca, além de participação nos lucros.
Já para a vaga de Assistente de RH, os candidatos devem ter vivência em rotinas de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, conhecimento em legislação trabalhista e domínio do Pacote Office. A empresa também busca estudantes de Recursos Humanos, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
O perfil desejado inclui boa comunicação, organização, proatividade, comprometimento e capacidade de trabalhar em equipe. A oportunidade também é destinada a candidatos PCD (Pessoa com Deficiência). Os currículos podem ser enviados pelo telefone (28) 99992-4164.
Vagas para mecânico e setor de compras
A Tecnic Hidraulic também anunciou oportunidades para os cargos de Mecânico e profissional para o Setor de Compras em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a empresa, ambas as vagas oferecem salário compatível com o mercado. Os benefícios incluem ticket alimentação, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. No caso da vaga de Mecânico, a empresa também oferece adicional de insalubridade.
Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail [email protected]. A orientação é informar o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem.
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