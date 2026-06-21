Entenda a razão deste domingo ser o mais curto do ano
O solstício de inverno, às 5h25 do dia 21 de junho, marca o dia mais curto e a noite mais longa do Hemisfério Sul.
O inverno de 2026 terá início oficial no dia 21 de junho, às 5h25 (horário de Brasília). O marco do começo da estação é o solstício de inverno, fenômeno astronômico provocado pela inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, que resulta no dia com menos horas de luz solar e na noite mais longa do ano no Hemisfério Sul.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Meteorologistas recomendam que a população acompanhe a previsão do tempo para cada região, pois o frio pode variar de acordo com altitude, proximidade do litoral e padrões climáticos locais.
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O solstício traz características específicas:
- Início astronômico: A Terra atinge sua inclinação máxima para longe do Sol, marcando oficialmente a estação.
- Estação mais fria: A menor incidência de radiação solar direta favorece o prolongamento do frio, especialmente das massas de ar polar.
- Noites mais longas: Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil sentirão a maior diferença na duração do dia e da noite.
Especialistas também alertam que o solstício não determina apenas o início do frio, mas também influencia o comportamento do clima, das temperaturas e das condições atmosféricas nas diferentes regiões do país.
O inverno 2026 promete impactos nas atividades cotidianas, na agricultura e no consumo de energia, além de trazer oportunidades para aproveitar esportes de inverno e o clima mais frio.
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