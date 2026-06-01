Escaladores passam a noite no Frade e a Freira após falha em equipamento

Uma operação aérea do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) resgatou três escaladores que ficaram isolados no Monumento Natural O Frade e a Freira, localizado na divisa entre os municípios de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta.

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A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (1º), quando a equipe do helicóptero Harpia 08 foi acionada para realizar a retirada do grupo da formação rochosa.

Segundo informações do Notaer, os três praticantes de escalada iniciaram a subida ao topo da pedra ainda no domingo (31). No entanto, ao tentarem retornar utilizando técnicas de rapel, não conseguiram localizar a rota adequada para a descida, pois o acesso estava destruído.

Diante da impossibilidade de deixar o local com segurança, o grupo decidiu permanecer na rocha durante a noite. Na manhã desta segunda-feira, os escaladores voltaram a procurar a via correta de descida, mas sem sucesso.

Ao perceberem que continuavam sem uma alternativa segura para deixar o monumento, eles acionaram o Corpo de Bombeiros Militar por meio de telefone celular e solicitaram ajuda.

Após receber as coordenadas e informações preliminares da ocorrência, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) mobilizou o Notaer. A equipe do Harpia 08 chegou ao local e realizou a extração dos três escaladores utilizando um cesto de resgate acoplado à aeronave.

A operação foi concluída com sucesso e os três homens foram retirados da formação rochosa sem ferimentos. Em seguida, eles foram entregues aos cuidados das equipes do Corpo de Bombeiros que atuavam em solo.

O Monumento Natural O Frade e a Freira é um dos principais cartões-postais do Espírito Santo e atrai regularmente praticantes de escalada e montanhismo de diversas regiões do país.