Esquema que movimentou de R$ 4,2 milhões é alvo de operação da PF no Espírito Santo

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) a Operação Clean, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo atuava na Grande Vitória e no sul da Bahia.

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A ação contou com apoio da FICCO de Ilhéus, da Polícia Militar da Bahia, da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) da Polícia Militar do Espírito Santo e da Polícia Penal do Espírito Santo.

Investigação começou após apreensão de R$ 300 mil

As investigações tiveram início em julho de 2025, quando uma equipe da FICCO/ES apreendeu R$ 300 mil em espécie com um coletor de lixo. Segundo a Polícia Federal, a quantia era incompatível com a renda formal do trabalhador e não havia justificativa para a origem do dinheiro.

A partir da apreensão, as equipes identificaram um esquema estruturado de tráfico de drogas, especialmente de variedades de haxixe de alto valor, além de um sistema de lavagem de dinheiro com divisão de funções entre os integrantes da organização.

De acordo com as investigações, cerca de R$ 4,22 milhões passaram pelas contas utilizadas pelo investigado em aproximadamente sete meses. Desse total, apenas R$ 20 mil tinham origem comprovadamente lícita.

Prisões e apreensões

Com autorização da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão temporária, além do bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 4,2 milhões.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão e 12 de busca e apreensão em municípios da Grande Vitória e em Itacaré, no sul da Bahia.

Durante as diligências, os agentes apreenderam uma quantidade significativa de haxixe, ainda em fase de contabilização, além de equipamentos utilizados na produção de entorpecentes, arma de fogo, munições, carregadores alongados e aparelhos celulares.

Em razão do material encontrado, quatro pessoas também foram presas em flagrante por crimes relacionados ao tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

Significado da Operação Clean

Segundo a Polícia Federal, o nome da operação faz referência à profissão do primeiro investigado preso, um gari que teria sido utilizado como intermediário pelo grupo criminoso. O termo “Clean”, que significa “limpo” em inglês, também remete ao esquema de lavagem de dinheiro investigado, conhecido como “limpeza” de recursos obtidos de forma ilícita.

A FICCO/ES é coordenada pela Polícia Federal e reúne integrantes da Polícia Militar do Espírito Santo, Polícia Penal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e guardas municipais de Vila Velha, Cariacica e Viana.