Evento gratuito em Guaçuí mira futuro do agro capixaba

A busca por mais eficiência, rentabilidade e inovação no campo será o foco do PROINTEC Agricultura In Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite, que acontece entre os dias 2 e 4 de julho, no Centro de Eventos de Guaçuí. Com entrada gratuita, o encontro reunirá produtores rurais, pesquisadores, técnicos, empresários e lideranças do agronegócio para debater os principais desafios da produção de café e leite no Sul do Espírito Santo. Garanta já sua inscrição clicando aqui.

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O evento reforça o papel do Caparaó como uma das regiões mais importantes para a produção agropecuária capixaba. Com forte presença da cafeicultura de montanha e da pecuária leiteira, o território enfrenta desafios ligados à declividade, aos custos de produção, à escassez de mão de obra e às mudanças climáticas.

Tecnologia e mecanização nas montanhas

Um dos destaques da programação será a palestra “Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha”, conduzida pelo engenheiro agrônomo Michel de Assis e Silva, da Gaia Tech. O tema vai abordar alternativas para ampliar o uso de máquinas e equipamentos em áreas inclinadas, realidade comum nas propriedades cafeeiras do Caparaó.

A discussão deve mostrar que a mecanização na montanha exige planejamento, conservação do solo e adaptação à realidade de cada propriedade. O objetivo é apresentar caminhos para reduzir o esforço manual, aumentar a eficiência produtiva e tornar a cafeicultura mais competitiva, sem comprometer a sustentabilidade das lavouras.

A programação também contará com palestras sobre o desempenho de clones de Coffea canephora em regiões montanhosas, tecnologias para implantação e manejo de lavouras de café conilon, cafeicultura sustentável, irrigação e secagem de café a gás.

Crédito, mercado e gestão no agronegócio

Outro eixo importante do PROINTEC será o financiamento do agronegócio. O produtor rural Octaciano Neto, ex-secretário de Agricultura do Espírito Santo e sócio da ZERA, vai falar sobre as transformações no financiamento ao agronegócio brasileiro.

A palestra deve aproximar os produtores de um tema cada vez mais decisivo para o campo: como acessar crédito, estruturar investimentos e entender novas soluções de capital para ampliar a produção com mais segurança.

O mercado do café também estará em pauta com a participação de Thiago Luiz Orletti, empresário, Q-Grader e presidente da ASSIPES. Ele vai abordar o cenário do setor e a importância da atuação institucional para fortalecer a cadeia produtiva.

El Niño 2026/2027 entra no debate

Os impactos do clima na agricultura e na pecuária também terão espaço na programação. O meteorologista e pesquisador do Incaper, Ivaniel Fôro Maia, apresentará a palestra “Riscos do El Niño 2026/2027 na agricultura e pecuária do Espírito Santo”.

O tema ganha relevância diante das incertezas climáticas que afetam o planejamento das safras, a disponibilidade de água, o manejo das pastagens e a produtividade das lavouras. A proposta é orientar os produtores sobre riscos associados ao fenômeno e apresentar informações que ajudem na tomada de decisão no campo.

Pecuária leiteira, bem-estar e sucessão familiar

A pecuária leiteira também será destaque no simpósio. A médica veterinária Michele Ricieri Bastos, extensionista do Incaper e gerente de Pecuária na Seag, vai abordar o manejo reprodutivo na produção de leite.

A sucessão familiar será apresentada pelo produtor Iyan da Silva Spoladore, que compartilhará um caso de sucesso na pecuária leiteira. Já a professora Aparecida de Fátima Madella de Oliveira, do Ifes, vai discutir bem-estar animal e inovação na pecuária leiteira do Caparaó.

Com isso, o PROINTEC busca fortalecer a conexão entre conhecimento técnico, inovação e realidade das propriedades rurais. A proposta é oferecer aos produtores informações práticas para melhorar a gestão, aumentar a produtividade e preparar o campo para os desafios dos próximos anos.

Confira a Programação

Dia 02 – Quinta-feira

8h – Credenciamento e recepção dos participantes

9h – Avaliação do desempenho de clones de Coffea canephora em regiões montanhosas Palestrante: João Felipe de Brites Senra (Incaper) Descrição: Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e Mestre em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador pelo Incaper na Fazenda Experimental Bananal do Norte (Cachoeiro de Itapemirim), com foco na variabilidade genética do conilon e mitigação de mudanças climáticas.

9h40 – Tecnologias para implantação e manejo de lavouras de café conilon Palestrante: Wescley Henrique Marion (Incaper) Descrição: Técnico em Agropecuária, Zootecnia e Tecnólogo em Gestão de Agronegócio. É Técnico em Desenvolvimento Rural no Incaper e atua com cafeicultura (arábica e conilon), pecuária, fruticultura e extensão rural.

10h30 – Mesa Redonda: Diálogo com produtores Participantes: Sebastião Borges e Edimar Carvalho.

11h30 – Intervalo para almoço

13h – Abertura oficial

13h30 – Um histórico dos trabalhos realizados pela SEMAG Palestrante: Julinho Tererê (Julio Maria Heitor) Descrição: Secretário Municipal de Agricultura de Guaçuí, é produtor rural, empresário e ativista social. Dedica seu trabalho atual a buscar condições dignas de trabalho para os produtores rurais de Guaçuí.

14h20 – As Transformações e Financiamento ao Agronegócio Brasileiro Palestrante: Octaciano Neto Descrição: Produtor rural, especialista em inteligência de mercado e sócio da ZERA. Atua na estruturação de soluções de capital para o agronegócio brasileiro.

15h10 – Mercado e perspectivas de Café Palestrante: Thiago Luiz Orletti Descrição: Empresário e investidor com mais de 20 anos de experiência nos setores de agronegócio, café, logística e irrigação. Presidente da ASSIPES, Secretário da Associação de Cafés Especiais do ES e juiz da Semana Internacional do Café.

16h – Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha Palestrante: Michel de Assis e Silva Descrição: Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Vegetal. Especialista em assistência técnica, manejo, conservação de solo e mecanização, coordena soluções para eficiência produtiva e sustentabilidade na Gaia Tech Consultoria.

17h – Encerramento e sorteio de brindes.



Dia 03– Sexta-feira

13h – Credenciamento

13h30 – Cafeicultura sustentável Palestrante: Matheus Fonseca de Souza Descrição: Engenheiro Agrônomo, mestre em Solos e Nutrição de Plantas e doutor em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão no Incaper, coordenador do CRDR Caparaó e produtor rural.

14h20 – Importância da irrigação na melhoria da qualidade do Café Palestrante: Fabiano Tristão Alexandre Descrição: Engenheiro Agrônomo e Doutor em Genética e Melhoramento pela UFES. Atua no Incaper com pesquisa e assistência técnica na cafeicultura, com foco em produtividade e qualidade de bebida.

15h – Tecnologia de secagem de café a gás Palestrante: Maxwel Assis de Souza Descrição: Engenheiro Agrícola com especialização em Gestão e Manejo Ambiental. É Agente de Extensão no Incaper e coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável das Regiões Sul e Caparaó.

15h40 – Mesa Redonda: Qualidade, sustentabilidade e secagem a gás Participantes: Udson Furtado Ferreira, Leandro Dessi e Maxwel Assis de Souza.

16h30 – Encerramento e sorteio de brindes.



Dia 04– Sábado

08h – Credenciamento

Credenciamento 08h30 – Manejo reprodutivo e melhoramento na pecuária de leite Palestrante: Michele Ricieri Bastos Descrição: Médica Veterinária (UFES), com mestrado e doutorado em Reprodução Animal/Bovinos (UNESP/Botucatu). É extensionista do Incaper e gerente de pecuária na SEAG.

09h20 – Sucessão familiar: um caso de sucesso na pecuária leiteira Palestrante: Iyan da Silva Spoladore Descrição: Técnico agrícola e em agronegócio, atua como produtor de leite e técnico responsável pela captação de leite na cooperativa Selita.

10h – Bem-estar e tecnologia na pecuária leiteira do Caparaó Palestrante: Professora Madella Descrição: Aparecida de Fátima Madella de Oliveira é bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência Animal. Professora titular do IFES, coordena projetos de pesquisa em bem-estar animal, comportamento e melhoramento genético.

10h40 – El Niño 2026/2027: riscos para o agro capixaba Palestrante: Ivaniel Fôro Maia Descrição: Meteorologista e pesquisador do Incaper. Especialista em Gestão Ambiental e Emergências, dedica-se ao estudo da variabilidade climática, mudanças climáticas e recursos hídricos.

12h – Encerramento e sorteio de brindes.

Serviço

PROINTEC Agricultura In Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite

Data: 2, 3 e 4 de julho no Centro de Eventos de Guaçuí

Instagram: https://www.instagram.com/prointec_es/

Entrada: gratuita

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-agricultura-in-foco-edicao-expo-caparao-simposio-cafe-com-leite/3478180?share_id=copiarlink