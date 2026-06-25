Gestão financeira no campo: o segredo dos produtores que estão mantendo margens positivas

As mudanças nas formas de acesso a crédito e capital para o campo estarão entre os temas de destaque do PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite, que acontece entre os dias 2, 3 e 4 de julho, no Centro de Eventos de Guaçuí. A programação reunirá produtores rurais, especialistas, lideranças do setor e profissionais ligados ao desenvolvimento do agronegócio regional.

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Entre os palestrantes está o produtor rural, ex Secretário de Agricultura do Espírito Santo, e fundador da ZERA, casa de soluções de capital para o agronegócio brasileiro Octaciano Neto, que vai abordar o tema “As transformações no financiamento ao agronegócio brasileiro”. A palestra está marcada para o dia 2 de julho, às 14h, e deve apresentar uma visão ampla sobre os novos caminhos para financiar a produção rural no Brasil.

Financiamento no campo

No Espírito Santo, onde a agricultura familiar, a cafeicultura, a pecuária e outras cadeias produtivas têm papel importante na economia de diversos municípios, o debate sobre financiamento ganha relevância prática. Muitos produtores buscam alternativas para investir em tecnologia, melhorar a produtividade e agregar valor à produção.

Segundo Octaciano a maior mudança no financiamento do agronegócio brasileiro nos últimos anos foi a redução do tamanho do plano safra. “Até 1986, 30 anos ou 40 anos atrás, o financiamento à agricultura brasileira era basicamente plano safra com dinheiro do governo federal, através do Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR. Hoje, ele saiu de 80% em 1986 para menos de 32% em 2026”, afirmou o palestrante.

Crise no crédito

Octaciano Neto destacou que a mudança no cenário econômico reduziu de forma significativa a margem dos produtores rurais nos últimos anos. “Em 2021, a soja chegou a ser negociada a R$ 200, enquanto a taxa Selic estava em torno de 3%. Hoje, a soja está batendo R$ 100 e a Selic chegou a 15%, estando atualmente em 14,25%. Essa transformação diminuiu muito a margem do produtor. Muitos deram um passo maior do que a perna, compraram mais terras, equipamentos e estruturas do que deveriam, e acabaram se endividando”, destacou.

Com o endividamento de parte dos produtores, sobretudo os ligados às culturas de milho e soja, é possível observar um crescimento dos pedidos de recuperação judicial no Brasil e um aumento da inadimplência. “Com isso, há uma restrição maior ao crédito. A conjuntura de juros atrapalha, e ainda temos um cenário de pressão sobre a margem do produtor. Diante disso, bancos e fundos de investimento passam a olhar com muito mais cautela para o financiamento no agronegócio”, explicou Octaciano.

Na avaliação de Octaciano, o Espírito Santo vive uma dinâmica diferente da observada em regiões mais dependentes da soja e do milho. O café, principal cultura agrícola capixaba, tem sustentado margens mais favoráveis e mantido o interesse de instituições financeiras no setor. “Embora o Banco do Brasil tenha reduzido o ritmo de atuação, cooperativas de crédito ampliaram a presença no financiamento rural no Estado”, pontuou.

Plano Safra cresce e novas formas de crédito ganham força no campo

Para Octaciano, embora o Plano Safra tenha crescido em valores nominais, ele perdeu participação diante da demanda do agronegócio. Por isso, instrumentos como operações de barter, financiamento via mercado de capitais e linhas de crédito com juros livres oferecidas pelos bancos ganharam espaço.

“O Plano Safra cresceu nominalmente, mas, percentualmente, ele perdeu força. Por isso, novas alternativas, como operações de barter, financiamento via mercado de capitais e linhas com juros livres dos próprios bancos, foram sendo estruturadas para suprir essa redução proporcional da participação do crédito oficial”, explicou.

Para suprir a menor participação proporcional do crédito oficial, novas alternativas de financiamento passaram a ganhar força no campo. Entre elas, Octaciano cita o financiamento direto feito por cooperativas, revendas e indústrias, as linhas com juros livres dos bancos e o avanço do mercado de capitais.

“O financiamento direto das cooperativas, revendas e indústrias ao produtor rural tem crescido. As linhas com juros livres dos bancos também avançaram. E, quando falamos em mercado de capitais, podemos traduzir isso como fundos de investimento e fundos de crédito no agronegócio. São essas formas que têm ocupado espaço no financiamento da produção”, afirmou.

O PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite tem sido desenvolvido em parceria com o Incaper, a Secretaria Municipal de Agricultura, Governo do Estado do Espírito Santo, FAPES, SENAR, Sindicato Rural de Guaçuí, SEBRAE, Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, aquinoticias.com, MCI, INOVAPOP.

Confira a programação

Dia 2 – Quinta-feira

8h – Credenciamento e recepção dos participantes

9h – Avaliação do desempenho de clones de Coffea canephora em regiões montanhosas

Palestrante: João Felipe de Brites Senra (Incaper)

Descrição: Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e Mestre em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador pelo Incaper na Fazenda Experimental Bananal do Norte (Cachoeiro de Itapemirim), com foco na variabilidade genética do conilon e mitigação de mudanças climáticas.

9h40 – Tecnologias para implantação e manejo de lavouras de café conilon

Palestrante: Wescley Henrique Marion (Incaper)

Descrição: Técnico em Agropecuária, Zootecnia e Tecnólogo em Gestão de Agronegócio. É Técnico em Desenvolvimento Rural no Incaper e atua com cafeicultura (arábica e conilon), pecuária, fruticultura e extensão rural.

10h30 – Mesa Redonda: Diálogo com produtores

Participantes: Sebastião Borges e Edimar Carvalho.

11h30 – Intervalo para almoço

13h – Abertura oficial

13h30 – Um histórico dos trabalhos realizados pela SEMAG

Palestrante: Julinho Tererê (Julio Maria Heitor)

14h20 – As Transformações e Financiamento ao Agronegócio Brasileiro

Palestrante: Octaciano Neto

Descrição: Produtor rural, especialista em inteligência de mercado e sócio da ZERA. Atua na estruturação de soluções de capital para o agronegócio brasileiro.

15h10 – Mercado e perspectivas de Café

Palestrante: Thiago Luiz Orletti

Descrição: Empresário e investidor com mais de 20 anos de experiência nos setores de agronegócio, café, logística e irrigação. Presidente da ASSIPES, Secretário da Associação de Cafés Especiais do ES e juiz da Semana Internacional do Café.

16h – Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha

Palestrante: Michel de Assis e Silva

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Vegetal. Especialista em assistência técnica, manejo, conservação de solo e mecanização, coordena soluções para eficiência produtiva e sustentabilidade na Gaia Tech Consultoria.

17h – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 3– Sexta-feira

13h – Credenciamento

13h30 – Cafeicultura sustentável

Palestrante: Matheus Fonseca de Souza

Descrição: Engenheiro Agrônomo, mestre em Solos e Nutrição de Plantas e doutor em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão no Incaper, coordenador do CRDR Caparaó e produtor rural.

14h20 – Importância da irrigação na melhoria da qualidade do Café

Palestrante: Fabiano Tristão Alexandre

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Doutor em Genética e Melhoramento pela UFES. Atua no Incaper com pesquisa e assistência técnica na cafeicultura, com foco em produtividade e qualidade de bebida.

15h – Tecnologia de secagem de café a gás

Palestrante: Maxwel Assis de Souza

Descrição: Engenheiro Agrícola com especialização em Gestão e Manejo Ambiental. É Agente de Extensão no Incaper e coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável das Regiões Sul e Caparaó.

15h40 – Mesa Redonda: Qualidade, sustentabilidade e secagem a gás

Participantes: Udson Furtado Ferreira, Leandro Dessi e Maxwel Assis de Souza.

16h30 – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 4 – Sábado

8h – Credenciamento

8h30 – Manejo reprodutivo e melhoramento na pecuária de leite

Palestrante: Michele Ricieri Bastos

Descrição: Médica Veterinária (UFES), com mestrado e doutorado em Reprodução Animal/Bovinos (UNESP/Botucatu). É extensionista do Incaper e gerente de pecuária na SEAG.

9h20 – Sucessão familiar: um caso de sucesso na pecuária leiteira

Palestrante: Iyan da Silva Spoladore

Descrição: Técnico agrícola e em agronegócio, atua como produtor de leite e técnico responsável pela captação de leite na cooperativa Selita.

10h – Bem-estar e tecnologia na pecuária leiteira do Caparaó

Palestrante: Professora Madella

Descrição: Aparecida de Fátima Madella de Oliveira é bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência Animal. Professora titular do IFES, coordena projetos de pesquisa em bem-estar animal, comportamento e melhoramento genético.

10h40 – El Niño 2026/2027: riscos para o agro capixaba

Palestrante: Ivaniel Fôro Maia

Descrição: Meteorologista e pesquisador do Incaper. Especialista em Gestão Ambiental e Emergências, dedica-se ao estudo da variabilidade climática, mudanças climáticas e recursos hídricos.

12h – Encerramento e sorteio de brindes.

Serviço

PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite