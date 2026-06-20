Familiares da menina Maria Fernanda morrem em nova tragédia na zona rural

Pai e filho morreram na tarde desta sexta-feira (19), na zona rural de Doverlândia, após serem encontrados dentro de um tanque de leite. As vítimas eram familiares de Maria Fernanda, a criança que faleceu recentemente depois de se perder em uma fazenda.

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Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar, o filho entrou no tanque para realizar um procedimento de limpeza. Durante a atividade, ele teria sido afetado por gases acumulados no interior da estrutura.

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Ao perceber isso, o pai tentou socorrer o filho. No entanto, ele também acabou sendo atingido pelo mesmo problema. Os dois morreram no local.

Equipes da Polícia Militar e outros órgãos competentes foram acionados para atender a ocorrência. As circunstâncias exatas das mortes ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis. O caso segue em andamento.