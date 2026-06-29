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Farmácias de plantão em Cachoeiro: veja endereços e telefones

Confira onde encontrar atendimento farmacêutico em Cachoeiro durante o plantão desta segunda-feira.

Farmácia vagas abertas
Foto: Freepik

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista de farmácias de plantão para esta segunda-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim.

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Ao todo, seis estabelecimentos estarão disponíveis para atendimento em diferentes regiões do município, incluindo Guandú, Gilberto Machado, Independência, Santo Antônio, Basiléia e Caiçara.

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Farmácias de plantão em Cachoeiro

1. Farmácia Preço Baixo

Endereço: Rua Professor Quintiliano, 11, Guandú
Referência: próximo à Caixa Econômica Federal
Telefone: (28) 3199-0474

2. Drogasil

Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 141, Gilberto Machado
Referência: ao lado da Rodoviária
Telefones: (28) 3521-5835 / (27) 99570-7751

3. Drogaria Elohim

Endereço: Avenida Monte Castelo, 124, Independência
Referência: em frente à antiga Delegacia
Telefone: (28) 99952-9831

4. Mainetti Farma

Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 203, Santo Antônio
Referência: em frente ao Banco Itaú
Telefone: (28) 3521-7777

5. Poup Drogaria

Endereço: Avenida Dr. Aristides Campos, 411, Basiléia
Referência: em frente ao ponto de vendas da Selita
Telefone: (28) 3038-8562

6. Drogaria Carla

Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 1372, Caiçara
Referência: no Perim Center
Telefone: (28) 3025-2897

Horário de funcionamento

De acordo com a Vigilância Sanitária, as drogarias localizadas no Centro e no Guandú devem funcionar das 7h às 22h, em horário obrigatório.

Já as drogarias dos demais bairros funcionam das 7h às 19h, com atendimento facultativo até as 22h.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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