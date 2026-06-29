Farmácias de plantão em Cachoeiro: veja endereços e telefones
Confira onde encontrar atendimento farmacêutico em Cachoeiro durante o plantão desta segunda-feira.
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista de farmácias de plantão para esta segunda-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao todo, seis estabelecimentos estarão disponíveis para atendimento em diferentes regiões do município, incluindo Guandú, Gilberto Machado, Independência, Santo Antônio, Basiléia e Caiçara.
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Farmácias de plantão em Cachoeiro
1. Farmácia Preço Baixo
Endereço: Rua Professor Quintiliano, 11, Guandú
Referência: próximo à Caixa Econômica Federal
Telefone: (28) 3199-0474
2. Drogasil
Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 141, Gilberto Machado
Referência: ao lado da Rodoviária
Telefones: (28) 3521-5835 / (27) 99570-7751
3. Drogaria Elohim
Endereço: Avenida Monte Castelo, 124, Independência
Referência: em frente à antiga Delegacia
Telefone: (28) 99952-9831
4. Mainetti Farma
Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 203, Santo Antônio
Referência: em frente ao Banco Itaú
Telefone: (28) 3521-7777
5. Poup Drogaria
Endereço: Avenida Dr. Aristides Campos, 411, Basiléia
Referência: em frente ao ponto de vendas da Selita
Telefone: (28) 3038-8562
6. Drogaria Carla
Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 1372, Caiçara
Referência: no Perim Center
Telefone: (28) 3025-2897
Horário de funcionamento
De acordo com a Vigilância Sanitária, as drogarias localizadas no Centro e no Guandú devem funcionar das 7h às 22h, em horário obrigatório.
Já as drogarias dos demais bairros funcionam das 7h às 19h, com atendimento facultativo até as 22h.
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