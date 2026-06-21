Farmácias estão de plantão em Cachoeiro neste domingo; veja quais são
Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.
Neste domingo (21), há farmácias de plantão para quem precisa de remédios e produtos farmacêuticos. Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.
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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.
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