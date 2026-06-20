Avenida de Lazer terá programação na Beira Rio e no IBC neste domingo

A Avenida de Lazer em Cachoeiro está confirmada para este fim de semana. A programação acontece neste domingo (21) e promete uma manhã com atividades físicas, convivência e diversão para toda a família.

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A iniciativa vai ocupar dois pontos da cidade: a Beira Rio e o bairro IBC. A proposta incentiva o uso dos espaços públicos para práticas ao ar livre, como passeio de bicicleta, patins, caminhada e outras atividades recreativas.

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Na Beira Rio, a programação será realizada das 6h30 às 11h30, no trecho da Praça de Fátima. O espaço deve reunir famílias, crianças e moradores que buscam uma opção de lazer durante a manhã.

Já no bairro IBC, as atividades acontecem das 8h às 11h. A programação será realizada no trecho que vai da Avenida José Félix Cheim, no início do bairro, até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park.

A organização orienta os participantes a prepararem bicicleta, patins ou tênis confortável para aproveitar as vias liberadas. A ação busca estimular hábitos saudáveis e oferecer uma alternativa de entretenimento para a população de Cachoeiro de Itapemirim.