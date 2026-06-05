Feira de adoção em Alegre busca novos lares para cães
Os interessados poderão comparecer ao local durante o horário do evento para conhecer os animais e participar da ação.
A Prefeitura de Alegre realiza, no próximo dia 13 de junho, mais uma edição da Feira Municipal de Adoção de pets, iniciativa que busca incentivar a adoção responsável e promover o bem-estar animal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação será realizada das 9h às 12h, na Praça Seis de Janeiro. Durante o evento, a população poderá conhecer cães adultos e filhotes que estarão disponíveis para adoção.
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Segundo a organização, todos os animais participantes estarão vermifugados. Os cães adultos já foram castrados, enquanto os filhotes terão a castração garantida quando atingirem a idade adequada para o procedimento.
A Feira Municipal de Adoção tem como objetivo aproximar os animais de famílias interessadas em oferecer um lar seguro e acolhedor. Além disso, a iniciativa reforça a importância da posse responsável e do compromisso com os cuidados permanentes dos pets.
Os interessados poderão comparecer ao local durante o horário do evento para conhecer os animais e participar da ação.
Serviço
- Evento: Feira Municipal de Adoção
- Data: 13 de junho
- Horário: 9h às 12h
- Local: Praça Seis de Janeiro, Alegre
- Animais disponíveis: cães adultos e filhotes vermifugados; adultos castrados e filhotes com castração garantida na idade adequada.
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