Feira de adoção em Alegre busca novos lares para cães

A Prefeitura de Alegre realiza, no próximo dia 13 de junho, mais uma edição da Feira Municipal de Adoção de pets, iniciativa que busca incentivar a adoção responsável e promover o bem-estar animal.

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A ação será realizada das 9h às 12h, na Praça Seis de Janeiro. Durante o evento, a população poderá conhecer cães adultos e filhotes que estarão disponíveis para adoção.

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Segundo a organização, todos os animais participantes estarão vermifugados. Os cães adultos já foram castrados, enquanto os filhotes terão a castração garantida quando atingirem a idade adequada para o procedimento.

A Feira Municipal de Adoção tem como objetivo aproximar os animais de famílias interessadas em oferecer um lar seguro e acolhedor. Além disso, a iniciativa reforça a importância da posse responsável e do compromisso com os cuidados permanentes dos pets.

Os interessados poderão comparecer ao local durante o horário do evento para conhecer os animais e participar da ação.

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