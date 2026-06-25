Ferrugem é confirmado na Festa da Banana e do Leite
Além de Ferrugem, a festa já confirmou Simone Mendes para o encerramento no domingo, 26 de julho.
A Prefeitura de Alfredo Chaves confirmou mais uma atração nacional para a 51ª Festa da Banana e do Leite. O cantor Ferrugem vai se apresentar no palco principal no sábado, 25 de julho, no Parque de Exposições da cidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento acontece entre os dias 23 e 26 de julho e terá entrada gratuita. A programação reúne shows, cultura, gastronomia, atividades rurais, concursos, empreendedorismo e atrações para toda a família.
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A confirmação de Ferrugem reforça a programação nacional da festa. Além dele, a cantora Simone Mendes também já está confirmada e será responsável pelo encerramento dos shows nacionais no domingo, 26 de julho.
A organização também informou que a sexta-feira, dia 24, contará com outro show de nível nacional. A atração deve ser divulgada nos próximos dias pelos canais oficiais da Prefeitura de Alfredo Chaves.
Festa valoriza tradição rural e cultura local
Além das apresentações musicais, a Festa da Banana e do Leite celebra a identidade cultural e as raízes rurais de Alfredo Chaves.
Entre os destaques da programação estão a tradicional Virada dos Tachos, o Desfile da Rainha da Festa, a Feira do Empreendedorismo Rural, a exposição e o concurso de bananas, além do concurso de gado leiteiro.
A festa também terá apresentações culturais, atividades esportivas e shows regionais. A proposta é valorizar os produtores rurais, fortalecer a economia local e incentivar o turismo no município.
Consolidada como uma das festas mais tradicionais do Espírito Santo, a Festa da Banana e do Leite movimenta Alfredo Chaves durante o mês de julho e atrai moradores e visitantes de diversas cidades.
A programação completa, com os demais shows, concursos, competições e atividades culturais, será divulgada nas próximas semanas.
Corrida Rústica será antes da festa
A tradicional Corrida Rústica da Festa da Banana e do Leite será realizada no sábado anterior ao evento, no dia 18 de julho, às 7h, com largada no Centro da cidade.
As inscrições e outros detalhes da competição ainda serão divulgados pelos organizadores.
Serviço
51ª Festa da Banana e do Leite
Data: de 23 a 26 de julho
Local: Parque de Exposições de Alfredo Chaves
Shows nacionais confirmados: Ferrugem, no dia 25, e Simone Mendes, no dia 26
Entrada: gratuita
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