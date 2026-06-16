"Festa no IML"; comentários misóginos viralizam após morte de jovem durante salto
Após morte de Maria Eduarda em Limeira durante salto de rope jump, deputadas federais anunciaram medidas para investigar perfis que publicaram mensagens de ódio.
A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, após um salto de rope jump em Limeira, ganhou um novo desdobramento nas redes sociais. Após a tragédia, a jovem passou a ser alvo de comentários misóginos e violentos na internet, com mensagens de teor de violência sexual, necrofilia e deboche.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Diante da situação, as deputadas federais Tabata Amaral e Erika Hilton anunciaram que vão acionar as autoridades competentes para investigar os responsáveis pelos perfis que publicaram essas mensagens. Tabata Amaral informou que entrará com uma ação no Ministério Público Federal para apurar crimes de ódio cibernético, enquanto Erika Hilton declarou que denunciará os perfis à Polícia Federal.
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As parlamentares também criticaram a falta de responsabilização nas redes sociais e reforçaram a necessidade de políticas e medidas mais efetivas contra a misoginia e a violência online.
Maria Eduarda morreu após ser lançada de cerca de 40 metros durante uma atividade de rope jump, evento que resultou na mobilização de autoridades e da sociedade para apurar não apenas as circunstâncias do acidente, mas também os ataques virtuais que se seguiram.
A ação das deputadas reforça o debate sobre segurança digital, responsabilidade das redes sociais e respeito às vítimas de crimes e tragédias na internet.
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