Rope Jump: mulher morre após ser jogada sem cordas durante salto

Uma jovem de 21 anos morreu após um salto de rope jump terminar em tragédia na manhã deste sábado (13), em Limeira, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

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Segundo informações da Polícia Militar, Maria Eduarda participava da atividade de aventura quando ocorreu uma falha grave durante a preparação para o salto. Testemunhas relataram que os responsáveis pela operação não teriam colocado o equipamento de segurança antes de autorizarem a descida.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que funcionários conduzem a jovem até a plataforma de salto, localizada a cerca de 40 metros de altura. Logo após ela ser lançada, pessoas que acompanhavam a atividade percebem a ausência da corda de segurança e gritam desesperadamente: “a corda”, “gente, a corda”.

Equipes de resgate foram acionadas, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente e verificar possíveis responsabilidades dos envolvidos.