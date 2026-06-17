Festival de Inverno de Guaçuí reúne 15 mil pessoas e movimenta mais de R$ 2 milhões

O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) encerrou mais uma edição de sucesso, consolidando-se como um dos principais eventos culturais do Espírito Santo. Ao longo dos três dias de programação, cerca de 15 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos de Guaçuí, acompanhando mais de 15 horas de música e apresentações culturais.

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A programação reuniu grandes nomes da música brasileira, como Paulo Ricardo, que celebrou os 22 anos do jornal Aqui Notícias com shows especiais. Paulo Ricardo, Alexandre Pires com o projeto “Pagonejo Bão”, e Almir Sater. O público também acompanhou as apresentações da banda Mamonas Assassinas – O Legado e da Dallas Country, além de diversas atrações locais e culturais.

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Um dos destaques da programação foi a Tardezinha do FIG, que proporcionou acesso gratuito ao público e recebeu o grupo Gota, Pó e Poeira, além de outras atrações que levaram música e entretenimento para toda a família.

Além dos shows nacionais, o festival contou com apresentações culturais, praça gastronômica, experiências voltadas ao público e uma estrutura preparada para receber visitantes de diversas cidades. O evento também gerou impacto positivo na rede hoteleira, no comércio e nos serviços do município.

Segundo Elias Carvalho, os resultados desta edição superaram as expectativas da organização.

“Foram 15 mil pessoas nos três dias de evento. Superou e muito as nossas expectativas. O Festival foi mágico. Entregamos com louvor tudo o que foi prometido. O evento movimentou mais de R$ 2 milhões na cidade e foi como um segundo Natal para o município”, destacou o diretor. “Foi uma experiência positiva para a Evva Cosméticos. Foi a primeira participação da Evva cosméticos em evento desse tipo e superou nossas expectativas. Recebemos centenas de visitantes em nosso estande ao longo dos dias, tivemos a oportunidade de apresentar a loja e nossos produtos, e principalmente criar conexões com novos clientes”, disse Reni Serafini, proprietária da empresa.