Filmes raros do folclore capixaba serão exibidos em Vitória

A memória da cultura popular e do cinema produzidos no Espírito Santo ganhará destaque em uma sessão especial do projeto Acervo Capixaba, que acontece no dia 8 de julho, das 19h às 22h, no Cine Metrópolis, localizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.

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Promovido pela Pique-Bandeira Filmes, o evento terá entrada gratuita e reunirá obras raras recuperadas pelo projeto, além de uma conversa com o público sobre os processos de pesquisa, restauração e preservação audiovisual.

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A programação contempla a exibição dos filmes “Alardo e Ticumbi” e “Festa de São Benedito (Serra)”, pertencentes à coleção da Comissão Espírito-Santense de Folclore e produzidos pelo professor e folclorista Guilherme Santos Neves (1906-1989).

Também serão apresentados os filmes “Veia Partida”, “Nós Viveremos Como Vivem os Pássaros” (incompleto) e “A Palavra Final de Quincas Berro D’Água” (incompleto), dirigidos pelo cineasta e dramaturgo Antonio Carlos Neves (1944-2007).

Após as exibições, a equipe do Acervo Capixaba participará de um debate com o público sobre os filmes apresentados e os trabalhos desenvolvidos pelo projeto, que desde 2017 se dedica à pesquisa, restauração e digitalização da produção audiovisual capixaba. Nesse período, a iniciativa já recuperou 15 filmes de realizadores como Orlando Bomfim Netto, Ramon Alvarado e Antonio Carlos Neves, além de importantes registros da cultura popular do Estado. Parte desse material pode ser acessada no site www.acervocapixaba.com.br.

O projeto Acervo Capixaba – Antonio Carlos Neves é uma produção da Pique-Bandeira Filmes, realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), por meio do Edital de Seleção de Projetos nº 005/2019 – Setorial de Audiovisual

Folclore em movimento

Os filmes “Alardo e Ticumbi”, de 1950, e “Festa de São Benedito”, de 1949, reúnem as mais antigas imagens em movimento atualmente conhecidas da cultura popular capixaba. As obras integram uma coleção de nove filmes produzidos entre as décadas de 1940 e 1950 pela Comissão Espírito-Santense de Folclore, presidida à época pelo pesquisador Guilherme Santos Neves.

Os dois filmes permaneceram mais de 25 anos sem exibição pública e foram localizados pelo pesquisador Vitor Graize junto à família de Guilherme Santos Neves, responsável pela preservação da memória e do acervo do importante intelectual capixaba.

“Alardo e Ticumbi”

Com pouco mais de oito minutos de duração, “Alardo e Ticumbi” reúne registros do Alardo de São Sebastião e do Baile de Congo de São Benedito de Conceição da Barra, conhecido como Ticumbi. As apresentações foram filmadas em película cinematográfica de 16 mm, em cores e sem captação de som direto.

A obra documenta a encenação da luta entre cristãos e mouros representada pelo Alardo, com seus característicos figurinos azuis e vermelhos, além de trechos da disputa simbólica entre o Rei de Bamba e o Rei de Congo, apresentada pelo Ticumbi. As cenas foram registradas nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra.

Durante o processo de restauração, representantes do Alardo de São Sebastião e do Ticumbi colaboraram na identificação das pessoas retratadas nas imagens e participaram da criação de uma trilha sonora original para a nova versão do filme.

Antes da exibição em Vitória, “Alardo e Ticumbi” foi apresentado em duas ocasiões durante a Festa de São Sebastião e São Benedito, em Conceição da Barra. Em 30 de dezembro de 2025, o filme foi projetado durante o Ensaio Geral do Ticumbi, no Córrego do Alexandre. Já em 17 de janeiro deste ano, foi exibido na parede da Igreja de São Sebastião, em Itaúnas, antes da apresentação do Alardo.

“Festa de São Benedito”

Filmado em película de 16 mm, em preto e branco e sem som direto, “Festa de São Benedito” possui 11 minutos de duração e registra alguns dos principais momentos da tradicional celebração religiosa e cultural realizada no município da Serra.

Entre as imagens estão a preparação e a puxada do mastro de São Benedito pelo navio Palermo, as bandas de congo com seus instrumentos característicos e a imagem do santo posicionada em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede.

Os festejos retratados acontecem tradicionalmente no dia 26 de dezembro e constituem um dos mais importantes patrimônios culturais do Espírito Santo.

Para a realização dessas filmagens, Guilherme Santos Neves contou com a estrutura do Serviço de Educação pelo Rádio e Cinema Escolares (SERCE) e com o apoio de dois cinegrafistas vinculados ao órgão estadual: Vitório Busato, responsável pelas imagens do Alardo e do Ticumbi, e Luiz Edmundo Malizek (1896-1952), responsável pelo registro da Puxada do Mastro.

A restauração digital dos filmes foi realizada no Rio de Janeiro, pelos laboratórios Mapa Filmes e Link Digital, sob coordenação técnica de Débora Butruce. Além da criação de novas cópias digitais para preservação e exibição, o projeto produziu uma nova matriz de preservação em película 16 mm do filme “Alardo e Ticumbi”, atualmente depositada no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.

O resultado desse trabalho poderá ser conferido pelo público na sessão especial do dia 8 de julho, que celebra a preservação da memória audiovisual capixaba e amplia o acesso a obras fundamentais para a compreensão da cultura e da história do Espírito Santo.

Serviço

Sessão especial do projeto Acervo Capixaba: