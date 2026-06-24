Foragido de Alagoas por estupro é preso em Presidente Kennedy
Homem de 59 anos, foragido da Justiça de Alagoas desde 2022, foi preso pela Polícia Civil em Presidente Kennedy.
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24), um homem de 59 anos que estava foragido da Justiça de Alagoas. A prisão aconteceu em Presidente Kennedy, no litoral Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O homem é investigado por estupro de vulnerável, em um caso registrado no município de Murici, em Alagoas, no ano de 2009.
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A Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy realizou a ação com apoio do setor de inteligência da Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus). Contra o investigado, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Único Ofício da Comarca de Murici.
Segundo a Polícia Civil, o homem passou a ser considerado foragido em 2022.
O titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, delegado Daniel de Araújo, informou que as equipes localizaram o investigado após trabalho integrado de inteligência e troca de informações entre forças de segurança.
“As diligências apontaram que o investigado deixou o estado de Alagoas e passou a se deslocar por diferentes cidades do Espírito Santo, na tentativa de dificultar sua localização”, afirmou o delegado.
Após confirmarem a identidade do homem, os policiais civis fizeram a abordagem e cumpriram o mandado de prisão sem intercorrências. O detido foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.
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