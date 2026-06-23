Fugitivos do CDP de Marataízes são localizados na casa de amigo

A Polícia Civil e a Polícia Penal prenderam, na tarde desta terça-feira (23), os dois fugitivos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. A ação contou com apoio dos agentes de videomonitoramento da Guarda Municipal.

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Os foragidos foram encontrados escondidos na casa de um amigo, em uma residência localizada na Barra do Itapemirim. Eles foram identificados como Diego dos Santos Azevedo, de 24 anos, e Luiz Guilherme Barbieri da Costa, de 27 anos.

De acordo com as informações iniciais, as equipes atuaram de forma integrada para localizar os fugitivos. O trabalho contou com o auxílio dos agentes de videomonitoramento da Guarda Municipal, que deram apoio às forças de segurança durante a ocorrência.

Após serem encontrados, os dois foram detidos e ficaram novamente à disposição da Justiça.

Quem são os presos

Diego dos Santos Azevedo estava preso desde 9 de abril do ano passado. Ele responde por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Já Luiz Guilherme Barbieri da Costa havia sido preso em 11 de junho de 2025. Ele responde por furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio.

As diligências continuam na região para apurar as circunstâncias da fuga e verificar possíveis apoios aos fugitivos.