Funcionário de necrotério é preso acusado de fazer pix usando celular de homem morto
Familiares perceberam a ausência de dinheiro na conta da vítima e denunciaram o caso, que é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.
Um atendente de necrotério foi preso na manhã desta segunda-feira sob suspeita de realizar uma transferência bancária utilizando o celular de uma pessoa já falecida em Santos, no litoral de São Paulo. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as investigações, Daniel Nathan Ribeiro Andrade teria acessado o aparelho da vítima dentro das dependências do Instituto Médico Legal (IML) e efetuado uma movimentação financeira. Após a operação, ele também é suspeito de ter danificado o celular. O valor transferido não foi divulgado pelas autoridades.
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A suspeita veio à tona depois que familiares da vítima perceberam a falta de dinheiro na conta bancária e registraram um boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Santos e passou a ser apurado pela Corregedoria.
A investigação envolve suspeitas dos crimes de peculato, furto, fraude eletrônica e destruição de provas. Com base nos elementos reunidos, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o servidor. Até o momento, o Tribunal de Justiça não informou se a audiência de custódia já foi realizada.
Em nota, a Polícia Civil de São Paulo afirmou que repudia qualquer desvio de conduta e ressaltou que também adotará medidas administrativas e disciplinares cabíveis em relação ao caso.
Daniel Nathan Ribeiro Andrade ingressou na carreira de atendente de necrotério após aprovação em concurso público realizado em 2013. Em 2025, ele chegou a participar do processo seletivo para o cargo de investigador da Polícia Civil e avançou até a fase da prova oral.
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