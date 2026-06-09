Funcionário de necrotério é preso acusado de fazer pix usando celular de homem morto

Um atendente de necrotério foi preso na manhã desta segunda-feira sob suspeita de realizar uma transferência bancária utilizando o celular de uma pessoa já falecida em Santos, no litoral de São Paulo. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.

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De acordo com as investigações, Daniel Nathan Ribeiro Andrade teria acessado o aparelho da vítima dentro das dependências do Instituto Médico Legal (IML) e efetuado uma movimentação financeira. Após a operação, ele também é suspeito de ter danificado o celular. O valor transferido não foi divulgado pelas autoridades.

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A suspeita veio à tona depois que familiares da vítima perceberam a falta de dinheiro na conta bancária e registraram um boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Santos e passou a ser apurado pela Corregedoria.

A investigação envolve suspeitas dos crimes de peculato, furto, fraude eletrônica e destruição de provas. Com base nos elementos reunidos, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o servidor. Até o momento, o Tribunal de Justiça não informou se a audiência de custódia já foi realizada.

Em nota, a Polícia Civil de São Paulo afirmou que repudia qualquer desvio de conduta e ressaltou que também adotará medidas administrativas e disciplinares cabíveis em relação ao caso.

Daniel Nathan Ribeiro Andrade ingressou na carreira de atendente de necrotério após aprovação em concurso público realizado em 2013. Em 2025, ele chegou a participar do processo seletivo para o cargo de investigador da Polícia Civil e avançou até a fase da prova oral.