Governador autoriza obras de recuperação da ES-162 em Presidente Kennedy

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, assinou, na tarde desta segunda-feira (15), a ordem de serviço para as obras de recuperação da Rodovia ES-162, em Presidente Kennedy. O ato que autorizou o início dos trabalhos foi realizado na quadra da Praça Manoel Fricks Jordão, no Centro da cidade.

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A intervenção contempla o trecho entre o entroncamento com a BR-101 e a sede do município, em uma extensão superior a 20 quilômetros. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de mais de R$ 16 milhões.

“Na próxima semana iniciaremos os trabalhos de recuperação da ES-162, incluindo o recapeamento do principal acesso de Presidente Kennedy à BR-101. Vamos entregar uma rodovia mais segura, bem sinalizada e em melhores condições de trafegabilidade para a população. Essa é uma obra aguardada há muito tempo e que só é possível graças a um Estado organizado, com planejamento, responsabilidade fiscal e capacidade de investimento. Era um compromisso que tínhamos com Presidente Kennedy e que agora começa a sair do papel”, disse o governador.

O projeto prevê o recapeamento da rodovia com aplicação de nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), além da implantação de nova sinalização horizontal e vertical em todo o trecho. Também serão executados serviços de reforço da camada de base em uma área superior a 54 mil metros quadrados e reciclagem do pavimento com adição de cimento em aproximadamente 11 mil metros cúbicos, ampliando a durabilidade e a segurança da via.

“Não temos dúvidas de que essa obra vai proporcionar mais segurança para quem utiliza a rodovia diariamente. Além de melhorar a mobilidade, a recuperação da ES-162 fortalece o desenvolvimento da região, preservando suas características e criando melhores condições para o crescimento econômico. Investimentos como esse são resultado de uma gestão eficiente, comprometida com a qualidade de vida dos capixabas”, comentou o diretor-geral do DER-ES, Edmar Fraga Rocha.