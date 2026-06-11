Grupo Contauto abre vaga para mecânico de caminhões em Cachoeiro

O Grupo Contauto está com uma oportunidade de emprego aberta para mecânico de caminhões em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa busca profissionais com experiência na área e interesse em atuar em uma organização que acumula 55 anos de atuação no setor automotivo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A contratação é para trabalho presencial, com jornada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Entre as atribuições do cargo estão a execução de manutenções preventivas e corretivas, troca de peças, inspeções periódicas e troca de óleo dos veículos.

Leia também: Governo do Estado abre mais de 1.100 vagas gratuitas em cursos técnicos

O profissional também será responsável por realizar reparos em sistemas de freio, suspensão, transmissão e motor, garantindo o funcionamento adequado dos caminhões atendidos pela empresa.

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. Conhecimentos em manutenção de caminhões, além de experiência em mecânica e elétrica automotiva, serão considerados diferenciais.

Além da remuneração, a empresa oferece benefícios como tíquete alimentação, vale-transporte e Day Off. Os interessados podem encaminhar o currículo pelo WhatsApp, no número (27) 98817-6922.