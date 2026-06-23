Feira reúne artesanato, gastronomia e negócios femininos em Vitória

Criatividade, talento e empreendedorismo feminino estarão em evidência nesta segunda (29) e terça-feira (30), durante mais uma edição da Feira de Mulheres Empreendedoras, realizada no hall de entrada da Prefeitura de Vitória.

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Promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), a iniciativa acontece das 8h às 17h e convida servidores, visitantes e a população em geral a conhecer e prestigiar negócios liderados por mulheres da capital.

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Durante os dois dias, o público encontrará uma grande variedade de produtos artesanais e criativos, como roupas e acessórios, perfumaria, costura criativa, bordados, crochê, tricô, artigos para decoração, peças em resina e madeira, além de opções de gastronomia artesanal produzidas pelas expositoras.

“A Feira de Mulheres Empreendedoras é uma oportunidade concreta para que essas mulheres apresentem seus produtos, ampliem sua rede de clientes e fortaleçam seus empreendimentos. Mais do que um espaço de comercialização, é uma ação que incentiva a independência financeira, valoriza talentos e contribui para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade”, destaca o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho.

A gerente de Políticas para as Mulheres reforça que a iniciativa também representa um importante instrumento de valorização e fortalecimento da trajetória das participantes. “Muitas das expositoras encontraram no empreendedorismo uma alternativa para gerar renda, reconstruir projetos de vida e conquistar mais autonomia. A feira cria oportunidades, amplia a visibilidade desses negócios e aproxima a comunidade do trabalho desenvolvido por essas mulheres”, afirma.

Fortalecimento

Criada em 2022 pela Coordenação de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, vinculada à Semcid, a feira se consolidou como uma importante vitrine para mulheres que buscam ampliar sua renda, fortalecer seus negócios e conquistar maior autonomia financeira.

Além de impulsionar as vendas, a ação fortalece pequenos empreendimentos que, em muitos casos, surgiram ou foram aperfeiçoados por meio de cursos de capacitação e qualificação profissional oferecidos pela própria Semcid.

Serviço

Feira de Mulheres Empreendedoras