Guaçuí recebe audiência pública para discutir Orçamento 2027 do Estado

Moradores das microrregiões Caparaó, Central Serrana e Sudoeste Serrana terão a oportunidade de contribuir diretamente com a definição das prioridades de investimentos do Governo do Estado do Espírito Santo para os próximos anos. Nesta quinta-feira (11), Guaçuí sediará uma audiência pública destinada à elaboração do Orçamento Estadual de 2027.

O encontro será realizado às 13 horas, no Teatro Municipal Fernando Torres, localizado na Avenida Governador Lacerda de Aguiar, no Centro da cidade. A iniciativa é coordenada pelo Governo do Estado e tem como objetivo ouvir a população, identificar demandas regionais e reunir propostas que possam ser incorporadas ao planejamento orçamentário estadual.

Durante a audiência, os participantes poderão apresentar sugestões relacionadas a áreas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, mobilidade, agricultura, assistência social e desenvolvimento econômico. As contribuições servirão de base para a construção do orçamento e das ações governamentais futuras.

Além das audiências presenciais realizadas em diferentes regiões capixabas, o Governo do Estado também disponibilizou uma plataforma digital para ampliar a participação popular. Por meio do sistema, qualquer cidadão pode registrar propostas e apontar prioridades para o Orçamento de 2027.

A expectativa é que a participação da sociedade fortaleça o planejamento das políticas públicas, garantindo que os investimentos estaduais estejam alinhados às necessidades reais de cada região do Espírito Santo.

Serviço

Audiência Pública para elaboração do Orçamento 2027 do Governo do Estado

Microrregiões Caparaó, Central Serrana e Sudoeste Serrana

📅 Data: 11 de junho de 2026 (quinta-feira)

🕐 Horário: 13h

📍 Local: Teatro Municipal Fernando Torres – Avenida Governador Lacerda de Aguiar, s/n, Centro, Guaçuí (ES)

A participação também pode ser feita de forma on-line por meio do portal de consulta pública do Governo do Estado.