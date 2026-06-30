Guaçuí recebe evento sobre tecnologia, café e leite que vai transformar sua propriedade rural
Com entrada gratuita, o encontro vai reunir produtores rurais, pesquisadores, técnicos, empresários e lideranças do agronegócio.
A inovação no campo será destaque em Guaçuí a partir do próximo dia 2 de julho. O município recebe o PROINTEC Agricultura In Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite, que segue até o dia 4, no Centro de Eventos de Guaçuí. Faça sua inscrição clicando aqui.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Com entrada gratuita, o encontro vai reunir produtores rurais, pesquisadores, técnicos, empresários e lideranças do agronegócio. A proposta é debater soluções para aumentar a eficiência, a rentabilidade e a competitividade da produção de café e leite no Sul do Espírito Santo.
A programação foi organizada a partir de temas ligados à rotina do produtor rural. Entre eles estão mecanização em áreas de montanha, acesso a crédito, manejo sustentável, irrigação, mercado do café, sucessão familiar, bem-estar animal e riscos climáticos associados ao El Niño 2026/2027.
O PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite tem sido desenvolvido em parceria com o Incaper, a Secretaria Municipal de Agricultura, Governo do Estado do Espírito Santo, FAPES, SENAR, Sindicato Rural de Guaçuí, SEBRAE, Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, aquinoticias.com, MCI, INOVAPOP.
Confira a programação completa:
Dia 2 – Quinta-feira
8h – Credenciamento e recepção dos participantes
- 9h – Avaliação do desempenho de clones de Coffea canephora em regiões montanhosas
Palestrante: João Felipe de Brites Senra (Incaper)
Descrição: Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e Mestre em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador pelo Incaper na Fazenda Experimental Bananal do Norte (Cachoeiro de Itapemirim), com foco na variabilidade genética do conilon e mitigação de mudanças climáticas.
- 9h40 – Tecnologias para implantação e manejo de lavouras de café conilon
Palestrante: Wescley Henrique Marion (Incaper)
Descrição: Técnico em Agropecuária, Zootecnia e Tecnólogo em Gestão de Agronegócio. É Técnico em Desenvolvimento Rural no Incaper e atua com cafeicultura (arábica e conilon), pecuária, fruticultura e extensão rural.
- 10h30 – Mesa Redonda: Diálogo com produtores
Participantes: Sebastião Borges e Edimar Carvalho.
- 11h30 – Intervalo para almoço
- 13h – Abertura oficial
- 13h30 – Um histórico dos trabalhos realizados pela SEMAG
Palestrante: Julinho Tererê (Julio Maria Heitor)
- 14h20 – As Transformações e Financiamento ao Agronegócio Brasileiro
Palestrante: Octaciano Neto
Descrição: Produtor rural, especialista em inteligência de mercado e sócio da ZERA. Atua na estruturação de soluções de capital para o agronegócio brasileiro.
- 15h10 – Mercado e perspectivas de Café
Palestrante: Thiago Luiz Orletti
Descrição: Empresário e investidor com mais de 20 anos de experiência nos setores de agronegócio, café, logística e irrigação. Presidente da ASSIPES, Secretário da Associação de Cafés Especiais do ES e juiz da Semana Internacional do Café.
- 16h – Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha
Palestrante: Michel de Assis e Silva
Descrição: Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Vegetal. Especialista em assistência técnica, manejo, conservação de solo e mecanização, coordena soluções para eficiência produtiva e sustentabilidade na Gaia Tech Consultoria.
- 17h – Encerramento e sorteio de brindes.
Dia 3– Sexta-feira
- 13h – Credenciamento
- 13h30 – Cafeicultura sustentável
Palestrante: Matheus Fonseca de Souza
Descrição: Engenheiro Agrônomo, mestre em Solos e Nutrição de Plantas e doutor em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão no Incaper, coordenador do CRDR Caparaó e produtor rural.
- 14h20 – Importância da irrigação na melhoria da qualidade do Café
Palestrante: Fabiano Tristão Alexandre
Descrição: Engenheiro Agrônomo e Doutor em Genética e Melhoramento pela UFES. Atua no Incaper com pesquisa e assistência técnica na cafeicultura, com foco em produtividade e qualidade de bebida.
- 15h – Tecnologia de secagem de café a gás
Palestrante: Maxwel Assis de Souza
Descrição: Engenheiro Agrícola com especialização em Gestão e Manejo Ambiental. É Agente de Extensão no Incaper e coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável das Regiões Sul e Caparaó.
- 15h40 – Mesa Redonda: Qualidade, sustentabilidade e secagem a gás
Participantes: Udson Furtado Ferreira, Leandro Dessi e Maxwel Assis de Souza.
- 16h30 – Encerramento e sorteio de brindes.
Dia 4 – Sábado
- 8h – Credenciamento
- 8h30 – Manejo reprodutivo e melhoramento na pecuária de leite
Palestrante: Michele Ricieri Bastos
Descrição: Médica Veterinária (UFES), com mestrado e doutorado em Reprodução Animal/Bovinos (UNESP/Botucatu). É extensionista do Incaper e gerente de pecuária na SEAG.
- 9h20 – Sucessão familiar: um caso de sucesso na pecuária leiteira
Palestrante: Iyan da Silva Spoladore
Descrição: Técnico agrícola e em agronegócio, atua como produtor de leite e técnico responsável pela captação de leite na cooperativa Selita.
- 10h – Bem-estar e tecnologia na pecuária leiteira do Caparaó
Palestrante: Professora Madella
Descrição: Aparecida de Fátima Madella de Oliveira é bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência Animal. Professora titular do IFES, coordena projetos de pesquisa em bem-estar animal, comportamento e melhoramento genético.
- 10h40 – El Niño 2026/2027: riscos para o agro capixaba
Palestrante: Ivaniel Fôro Maia
Descrição: Meteorologista e pesquisador do Incaper. Especialista em Gestão Ambiental e Emergências, dedica-se ao estudo da variabilidade climática, mudanças climáticas e recursos hídricos.
- 12h – Encerramento e sorteio de brindes.
Serviço
PROINTEC Agricultura In Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite
Dia 2, 3 e 4 de julho
Local: Centro de Eventos de Guaçuí
Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-agricultura-in-foco-edicao-expo-caparao-simposio-cafe-com-leite/3478180?share_id=copiarlink
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