Guaçuí recebe mostra sobre descarte irregular de lixo

Guaçuí recebe, no dia 25 de junho, a 14ª Mostra de Vídeos Curtas Ambiental. O evento será realizado no Teatro Municipal Fernando Torres e vai abordar o tema “Descarte Irregular de Lixo: um problema de todos, um impacto para a cidade inteira”.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A programação começa às 18h, com a recepção dos alunos. Em seguida, às 19h, o público acompanha o início da mostra de vídeos.

Leia também: Coleta de lixo pode ser afetada nesta segunda (22) em Cachoeiro

A iniciativa busca conscientizar estudantes e a comunidade sobre a importância da preservação ambiental. Além disso, a mostra reforça a responsabilidade coletiva na construção de uma cidade mais limpa, organizada e sustentável.

Com foco na educação ambiental, o evento propõe reflexões sobre os impactos do descarte irregular de lixo. A proposta também incentiva atitudes que ajudam a preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida no município.

A 14ª Mostra de Vídeos Curtas Ambiental conta com apoio da Prefeitura de Guaçuí, por meio das áreas de Educação e Meio Ambiente, além de instituições parceiras.