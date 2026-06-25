Guaçuí terá mutirão para emissão de Carteira de Identidade

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai realizar um mutirão para emissão da Carteira de Identidade. A ação busca facilitar o acesso da população à documentação básica e ampliar a garantia de direitos.

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O atendimento acontecerá na sexta (26), no Centro de Convivência da 3ª Idade. Para participar, os interessados devem fazer a inscrição previamente na Sede da Família Acolhedora.

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Atendimento terá público prioritário

O mutirão de identidade em Guaçuí dará prioridade a idosos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) bloqueado ou cancelado. A ação também atenderá adolescentes que precisam regularizar a documentação para receber o benefício Pé de Meia.

Segundo a Prefeitura, a emissão da Carteira de Identidade contribui para o acesso a serviços, programas sociais e benefícios. Por isso, o município reforça a importância de a população procurar o atendimento com antecedência.

Inscrição deve ser feita antes do mutirão

As inscrições para o mutirão devem ser realizadas antes da data do atendimento. A Prefeitura orienta os moradores a não deixarem para a última hora, já que a inscrição prévia garante a organização do serviço.

A ação representa uma oportunidade para regularizar a documentação e evitar problemas no acesso a benefícios e direitos sociais.

Serviço

Mutirão para emissão da Carteira de Identidade em Guaçuí