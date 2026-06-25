Davi Sacer abre programação da Festa de Cachoeiro 2026

A programação da Festa de Cachoeiro 2026 no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa tem início nesta quinta-feira (25), reunindo atrações voltadas ao empreendedorismo, à cultura e à música para toda a população.

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A abertura das atividades será marcada pela realização da Expo Country – Feira do Empreendedor, a partir das 18h. O espaço contará com a participação de empreendedores locais, exposição de produtos e fortalecimento da economia regional.

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Na sequência, às 19h, acontecerão apresentações de artistas e ministérios locais, valorizando os talentos da música gospel da região. Estarão no palco a Banda Explosão de Milagres, Mônica Gonçalves e Banda e o Ministério Sarom Music, que prometem preparar o público para a principal atração da noite.

Encerrando a primeira noite de programação, às 21h, o cantor Davi Sacer, um dos maiores nomes da música gospel brasileira, sobe ao palco para um grande show de louvor e celebração.

Com mais de duas décadas de carreira, Davi acumula sucessos que marcaram gerações de admiradores da música cristã, como Deus de Promessas, Restitui e No Caminho do Milagre. O artista também se destaca por sua atuação como compositor e por passagens por importantes ministérios de louvor do país, reunindo milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

A expectativa é de que o show atraia um grande público para o Parque de Exposições, abrindo a programação de shows da Festa de Cachoeiro 2026 em uma noite de fé, música e confraternização.

A Festa de Cachoeiro 2026 contará com shows nacionais, rodeio, Copa de Marcha, Prova do Laço Campista, mini fazendinha, feira de empreendedores, parque de diversões, programação religiosa, esportiva e cívica, consolidando-se como uma das maiores celebrações populares do Espírito Santo.