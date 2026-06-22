Operação da PRF no ES termina com 13 pessoas detidas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, no Espírito Santo, a etapa Sul-Sudeste da Operação Custódia Legal. A ação teve como foco a aplicação e o fortalecimento dos procedimentos de cadeia de custódia dentro da instituição.

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A operação reuniu capacitação, fiscalização em rodovias federais e avaliação técnica de procedimentos usados em ocorrências reais. Com isso, a PRF reforçou a qualificação dos policiais na preservação de vestígios e na produção de provas.

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Durante a ação, policiais de diferentes regionais participaram de atividades teóricas e práticas. Eles aperfeiçoaram procedimentos ligados ao reconhecimento, coleta, lacração, transporte, armazenamento e encaminhamento de vestígios.

A iniciativa busca garantir mais rastreabilidade aos elementos probatórios. Além disso, fortalece a segurança jurídica das ocorrências e preserva a integridade das provas produzidas pela PRF.

Fiscalizações aplicaram protocolos em situações reais

Além da capacitação, as equipes realizaram fiscalizações em rodovias federais. A atividade permitiu a aplicação prática dos protocolos de cadeia de custódia em ocorrências reais.

Os policiais acompanharam o uso da Ficha de Acompanhamento de Vestígios (FAV), registros fotográficos, termos operacionais e outros documentos utilizados na preservação de provas.

A cadeia de custódia reúne procedimentos que registram e controlam o caminho do vestígio desde o reconhecimento até a destinação final. Esse processo reduz riscos de perda, contaminação, substituição ou questionamentos sobre a origem do material.

Operação registrou 131 comandos operacionais

Durante a Operação Custódia Legal no Espírito Santo, a PRF executou 131 comandos operacionais. As equipes também realizaram 36 fiscalizações de combate ao crime.

A operação contou ainda com 13 fiscalizações de enfrentamento a crimes ambientais, 16 ações voltadas a produtos perigosos e 13 fiscalizações direcionadas a motocicletas.

Os policiais aplicaram 91 testes de alcoolemia e fizeram centenas de consultas a pessoas e veículos ao longo das ações.

Treze pessoas foram detidas pela PRF

No campo criminal, a PRF registrou nove ocorrências policiais. Desse total, oito envolveram crimes ambientais.

As equipes também constataram situações relacionadas a crime de trânsito, uso de documento falso e cumprimento de mandado de prisão. Ao todo, 13 pessoas foram detidas durante a operação.

A ação também mostrou a importância da preservação correta de vestígios em ocorrências ambientais e em casos envolvendo produtos perigosos.

Durante os procedimentos, a PRF registrou lacração de reservatórios de ARLA 32, apreensão e custódia de veículos, vinculação de vestígios à FAV e acondicionamento de documentos em invólucros de segurança.

PRF reforça legalidade e segurança das provas

A Operação Custódia Legal representa um avanço na forma como a PRF documenta, preserva e gerencia vestígios de ocorrências atendidas pela instituição.

Ao unir capacitação, fiscalização e validação operacional, a ação reforça o compromisso da PRF com a legalidade, a transparência, a proteção ambiental, a segurança viária e a produção de provas mais seguras e confiáveis.