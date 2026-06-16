Homem que estuprou filha de 7 anos é preso em lavoura de café em Guaçuí

Um homem de 26 anos, suspeito de estuprar a própria filha, de 7 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (15), em uma lavoura de café na área rural de Guaçuí.

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Segundo a corporação, as equipes realizaram mais de 40 horas de buscas até localizar o suspeito escondido em uma lavoura. As ações contaram com o apoio de um drone e se estenderam por diferentes localidades da região.

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De acordo com a Polícia Militar, o homem fugiu na madrugada de domingo (14), logo após a denúncia do crime. Desde então, os militares intensificaram as buscas para encontrá-lo.

O suspeito foi localizado na comunidade de Pratinha de Santa Luzia, na divisa entre os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Ainda conforme a PM, ele tentou fugir novamente ao perceber a aproximação dos policiais, mas acabou alcançado e detido.

Após a prisão, os militares apreenderam o aparelho celular do investigado e o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e de produzir ou registrar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Depois dos procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.