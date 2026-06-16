Homem usa foice para ameaçar mulher no Caparaó e acaba preso

Uma ação rápida da Polícia Militar evitou o agravamento de uma ocorrência de violência doméstica e impediu uma possível tragédia na noite de segunda-feira (15), em Bom Jesus do Norte.

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De acordo com a corporação, equipes da 3ª Companhia do 3º Batalhão foram acionadas após uma denúncia de que um homem estaria ameaçando uma mulher com uma foice em uma residência localizada no Loteamento Silvana.

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Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram a vítima em estado de abalo emocional. Ela relatou ter sido alvo de ameaças, intimidações e ofensas por parte do suspeito, que estaria sob efeito de álcool. Ainda segundo o relato, o homem afirmou que atentaria contra a vida de terceiros e também contra policiais que fossem ao local.

Diante da situação, os militares iniciaram procedimentos de gerenciamento de crise e tentaram convencer o suspeito a se render. No entanto, ele manteve comportamento agressivo, recusou-se a obedecer às ordens e passou a ameaçar a equipe enquanto empunhava a foice.

Para conter a agressão e preservar a integridade física dos envolvidos, os policiais utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo, incluindo munição de impacto controlado e dispositivo de incapacitação neuromuscular. A intervenção permitiu a imobilização e a prisão do homem sem o registro de ferimentos graves.

A foice utilizada pelo suspeito foi apreendida e encaminhada conforme os protocolos de cadeia de custódia. O homem recusou atendimento médico no local.

Em seguida, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as medidas previstas na legislação de proteção à mulher.