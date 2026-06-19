Incêndio de grandes proporções atinge depósito em Guaçuí
Equipes dos Bombeiros atuaram por várias horas com apoio da Defesa Civil, caminhões-pipa e maquinário pesado.
Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de resíduos e entulhos na última quinta-feira (18), em Guaçuí, e mobilizou equipes da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Devido à grande quantidade de material combustível no local, as chamas se espalharam rapidamente e chegaram a atingir a parede de uma residência e de um galpão industrial localizados em terrenos vizinhos.
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Diante do risco de propagação, os bombeiros priorizaram a proteção dos imóveis ameaçados. As equipes realizaram um combate defensivo para impedir que o fogo avançasse para outras edificações.
Após eliminar os focos que colocavam as estruturas em risco, os militares isolaram a área crítica. Com apoio de maquinário pesado da Defesa Civil de Guaçuí, os resíduos foram afastados, e o incêndio ficou confinado à região central do depósito. Depois de várias horas de atuação, o incêndio foi controlado por volta das 23h. O local permanecerá sob monitoramento preventivo para evitar possíveis reignições.
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