Incêndio destrói caminhão na zona rural de Alegre

Um caminhão pegou fogo na ES-181, nas proximidades da localidade da Placa, na zona rural de Alegre. A ocorrência mobilizou uma equipe policial do 3º Batalhão após acionamento via Copom.

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Quando os policiais chegaram ao local, o veículo de carga já havia sido atingido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros Militar também esteve na ocorrência e combateu o incêndio.

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A atuação dos bombeiros controlou o fogo e evitou maiores riscos aos usuários da rodovia.

De acordo com o motorista, o caminhão apresentou uma falha elétrica durante o trajeto. Em seguida, as luzes do veículo apagaram. O condutor estacionou às margens da rodovia e percebeu o início do incêndio.

As chamas se espalharam rapidamente pela estrutura do caminhão. O veículo pertence a uma empresa de Muniz Freire e estava sem carga no momento do incidente. O motorista não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.

Segundo as informações da ocorrência, o caminhão possui seguro. O proprietário iniciou os procedimentos para a remoção do veículo. As causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes.