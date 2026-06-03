Inscrições para Jornada Científica da CNSB 2026 entram na reta final

Pesquisadores, profissionais e técnicos têm até esta quarta-feira (03) para se inscrever na Jornada Científica da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2026 (CNSB 26). A iniciativa conta com a parceria do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e busca ampliar a produção e a difusão de conhecimento aplicado aos desafios da sustentabilidade, das mudanças climáticas e do desenvolvimento territorial.

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A Jornada Científica é realizada em parceria entre o IJSN, o Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGES/UFES), o Instituto das Pretas e a Kick. Os trabalhos selecionados serão apresentados durante a conferência e publicados em livro digital com ISBN, previsto para lançamento em maio de 2027.

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As submissões podem abordar um dos quatro eixos temáticos da CNSB 26: cidades e costa resilientes, transição energética justa, biomas como infraestrutura climática e financiamento e carbono. A participação é gratuita e não exige vínculo acadêmico formal, sendo aberta a pesquisadores, estudantes de pós-graduação, profissionais, consultores e técnicos com atuação comprovada nas áreas relacionadas.

Ao todo, serão selecionados 24 trabalhos para apresentação oral. Destas vagas, sete são destinadas a ações afirmativas: cinco para mulheres pretas, pardas, quilombolas ou indígenas e duas para pessoas com deficiência. Todos os trabalhos serão avaliados por meio de processo de revisão cega, seguindo os mesmos critérios científicos. Os três melhores receberão premiações de R$ 3.000, R$ 2.500 e R$ 1.500. As inscrições podem ser feitas pelo site da Conferência Sustentabilidade Brasil: https://cnsb2026isb.netlify.app/jornada-cientifica.

Para o diretor-geral do IJSN, Antonio Rocha, a participação do instituto na Jornada Científica reforça o compromisso com a produção de conhecimento capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a formulação de políticas públicas. “A Jornada Científica fortalece a aproximação entre pesquisa, políticas públicas e tomada de decisão, estimulando a produção de conhecimento aplicado aos desafios do desenvolvimento sustentável”.

As inscrições e o edital completo, com critérios de submissão, eixos temáticos e normas de formatação, estão disponíveis no site da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil.

A CNSB 26 será realizada nos dias 25 e 26 de junho, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. A programação inclui 10 painéis técnicos, quatro grupos de trabalho e a Jornada Científica, reunindo representantes da academia, do setor produtivo, do poder público e da sociedade civil para debater soluções voltadas à sustentabilidade e ao enfrentamento das mudanças climáticas.

Sobre a CNSB

A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil (CNSB) é uma plataforma nacional de diálogo entre a academia, o setor privado, o poder público, os movimentos sociais e a sociedade civil, realizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB). Em sua sexta edição, a conferência adota metas de 50% de equidade de vozes no palco e mínimo de 40% de diversidade, e trabalha exclusivamente com painelistas técnicos.