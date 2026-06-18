Intercâmbio Estudantil Sedu 2026 tem lista de selecionados

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), divulgou, nesta quarta-feira (17), a lista dos estudantes selecionados para o Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu 2026. A relação dos contemplados pode ser consultada no portal Seleção Aluno.

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A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou que, nesta edição, o programa ofertou 500 vagas para estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino, alcançando a maior oferta de sua história, superando as 350 vagas disponibilizadas em 2025, as 170 de 2024 e as 150 de 2023.

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“Alcançamos a maior oferta de vagas da história do programa, ampliando o acesso dos estudantes a uma experiência internacional que contribui para o desenvolvimento acadêmico, cultural e pessoal. O Intercâmbio Estudantil Sedu é resultado de uma política educacional que fortalece o ensino de idiomas e amplia as perspectivas dos nossos jovens”, afirmou a secretária.

Andréa Guzzo explicou que o programa prevê a realização de um curso intensivo de três meses de Língua Inglesa ou Espanhola no exterior. Todas as despesas são custeadas pelo Governo do Estado, incluindo passagens aéreas, hospedagem, seguro-saúde, documentação e ajuda de custo no valor de 400 dólares durante o período do curso. Os estudantes também recebem uma parcela adicional, no mesmo valor, antes da viagem, para auxiliar na preparação para a experiência internacional.

A gerente de Ensino Médio, Endy de Albuquerque, frisou que a ampliação do programa acompanha o fortalecimento da política de ensino de idiomas no Espírito Santo. Atualmente, o Estado conta com 51 unidades dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI), distribuídas nas 11 Superintendências Regionais de Educação.

“A ampliação do programa acompanha o fortalecimento da política de ensino de idiomas desenvolvida pela Rede Estadual. Hoje, contamos com 51 unidades dos Centros Estaduais de Idiomas distribuídas nas 11 Superintendências Regionais de Educação, ampliando o acesso dos estudantes ao aprendizado de Língua Inglesa e Espanhola e criando oportunidades para que cada vez mais jovens possam participar de experiências acadêmicas e culturais em contexto internacional”, ressaltou Endy de Albuquerque.

Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu

Realizado desde 2010, o Intercâmbio Sedu tem como objetivo promover a mobilidade acadêmica dos estudantes dos Centros Estaduais de Idiomas, contribuindo para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais, culturais e acadêmicas.

Ao longo dos anos, o programa consolidou-se como uma das principais políticas de internacionalização da educação pública capixaba, ampliando oportunidades e fortalecendo os projetos de vida dos estudantes da Rede Estadual de Ensino.