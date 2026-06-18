Intercâmbio Estudantil Sedu 2026 tem lista de selecionados
O Intercâmbio Sedu tem como objetivo promover a mobilidade acadêmica dos estudantes dos Centros Estaduais de Idiomas.
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), divulgou, nesta quarta-feira (17), a lista dos estudantes selecionados para o Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu 2026. A relação dos contemplados pode ser consultada no portal Seleção Aluno.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou que, nesta edição, o programa ofertou 500 vagas para estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino, alcançando a maior oferta de sua história, superando as 350 vagas disponibilizadas em 2025, as 170 de 2024 e as 150 de 2023.
Leia também: Cachoeiro investe R$ 19 milhões em obras na saúde
“Alcançamos a maior oferta de vagas da história do programa, ampliando o acesso dos estudantes a uma experiência internacional que contribui para o desenvolvimento acadêmico, cultural e pessoal. O Intercâmbio Estudantil Sedu é resultado de uma política educacional que fortalece o ensino de idiomas e amplia as perspectivas dos nossos jovens”, afirmou a secretária.
Andréa Guzzo explicou que o programa prevê a realização de um curso intensivo de três meses de Língua Inglesa ou Espanhola no exterior. Todas as despesas são custeadas pelo Governo do Estado, incluindo passagens aéreas, hospedagem, seguro-saúde, documentação e ajuda de custo no valor de 400 dólares durante o período do curso. Os estudantes também recebem uma parcela adicional, no mesmo valor, antes da viagem, para auxiliar na preparação para a experiência internacional.
A gerente de Ensino Médio, Endy de Albuquerque, frisou que a ampliação do programa acompanha o fortalecimento da política de ensino de idiomas no Espírito Santo. Atualmente, o Estado conta com 51 unidades dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI), distribuídas nas 11 Superintendências Regionais de Educação.
“A ampliação do programa acompanha o fortalecimento da política de ensino de idiomas desenvolvida pela Rede Estadual. Hoje, contamos com 51 unidades dos Centros Estaduais de Idiomas distribuídas nas 11 Superintendências Regionais de Educação, ampliando o acesso dos estudantes ao aprendizado de Língua Inglesa e Espanhola e criando oportunidades para que cada vez mais jovens possam participar de experiências acadêmicas e culturais em contexto internacional”, ressaltou Endy de Albuquerque.
Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu
Realizado desde 2010, o Intercâmbio Sedu tem como objetivo promover a mobilidade acadêmica dos estudantes dos Centros Estaduais de Idiomas, contribuindo para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais, culturais e acadêmicas.
Ao longo dos anos, o programa consolidou-se como uma das principais políticas de internacionalização da educação pública capixaba, ampliando oportunidades e fortalecendo os projetos de vida dos estudantes da Rede Estadual de Ensino.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726