Pecuária: investir em bem-estar animal é caro? Especialista revela como lucrar mais gastando pouco

A integração de tecnologias e boas práticas de bem-estar animal está revolucionando a pecuária leiteira na região do Caparaó. O tema será abordado no PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite, que acontece entre os dias 2, 3 e 4 de julho, no Centro de Eventos de Guaçuí. Faça sua inscrição gratuita clicando aqui.

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Entre os palestrantes está Aparecida de Fátima Madella de Oliveira, raduada em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Madre Gertrudes de São José (1989), mestre em Ciência Animal, doutora em Ciência Animal e Pós-doutora em Ciência Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Professora titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), atuando na graduação dos cursos de Ciências Biológicas e no cursos de Mestrado e Doutorado Profissional em Agroecologia. A palestra está marcada para o dia 4 de julho às 10h.

Aparecida Madella destaca que “O bem-estar animal está diretamente relacionado à saúde, ao comportamento e ao desempenho das vacas leiteiras. Quando os animais têm acesso à água de qualidade, alimentação adequada, sombra, conforto para descansar e são manejados com calma, eles apresentam menor nível de estresse”, destacou.

É caro investir no bem-estar animal?

Aparecida Madella explica “Muitas ações de bem-estar não exigem grandes investimentos financeiros, mas sim mudanças no manejo. Conduzir os animais sem gritos ou choques, manter água limpa disponível, oferecer sombra natural ou artificial, manter a cama seca, evitar superlotação e treinar as pessoas que fazem o manejo são medidas de baixo custo que trazem retorno econômico”, explicou.

“O produtor deixa de perder dinheiro com queda na produção, mastite, problemas de casco, descarte precoce e falhas reprodutivas. Ou seja, muitas vezes o bem-estar não representa um custo adicional, mas uma forma de reduzir perdas que já acontecem diariamente na propriedade”, concluiu.

A tecnologia pode ajudar o produtor a melhorar a eficiência

A palestrante destaca que “Hoje a tecnologia permite que o produtor tome decisões com muito mais precisão. Sensores de atividade, coleiras inteligentes, monitoramento da ruminação, softwares de gestão, ordenha automatizada e equipamentos para avaliação da qualidade do leite ajudam a identificar problemas antes que eles causem prejuízos”, destacou.

“Quando a propriedade produz mais leite por animal, utilizando melhor os alimentos, a água e a mão de obra, ela se torna mais eficiente e também mais sustentável, reduzindo seu impacto ambiental”, frisou.

O PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite tem sido desenvolvido em parceria com o Incaper, a Secretaria Municipal de Agricultura, Governo do Estado do Espírito Santo, FAPES, SENAR, Sindicato Rural de Guaçuí, SEBRAE, Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, aquinoticias.com, MCI, INOVAPOP.

Confira a programação completa:

Dia 2 – Quinta-feira

8h – Credenciamento e recepção dos participantes

9h – Avaliação do desempenho de clones de Coffea canephora em regiões montanhosas

Palestrante: João Felipe de Brites Senra (Incaper)

Descrição: Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e Mestre em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador pelo Incaper na Fazenda Experimental Bananal do Norte (Cachoeiro de Itapemirim), com foco na variabilidade genética do conilon e mitigação de mudanças climáticas.

9h40 – Tecnologias para implantação e manejo de lavouras de café conilon

Palestrante: Wescley Henrique Marion (Incaper)

Descrição: Técnico em Agropecuária, Zootecnia e Tecnólogo em Gestão de Agronegócio. É Técnico em Desenvolvimento Rural no Incaper e atua com cafeicultura (arábica e conilon), pecuária, fruticultura e extensão rural.

10h30 – Mesa Redonda: Diálogo com produtores

Participantes: Sebastião Borges e Edimar Carvalho.

11h30 – Intervalo para almoço

13h – Abertura oficial

13h30 – Um histórico dos trabalhos realizados pela SEMAG

Palestrante: Julinho Tererê (Julio Maria Heitor)

14h20 – As Transformações e Financiamento ao Agronegócio Brasileiro

Palestrante: Octaciano Neto

Descrição: Produtor rural, especialista em inteligência de mercado e sócio da ZERA. Atua na estruturação de soluções de capital para o agronegócio brasileiro.

15h10 – Mercado e perspectivas de Café

Palestrante: Thiago Luiz Orletti

Descrição: Empresário e investidor com mais de 20 anos de experiência nos setores de agronegócio, café, logística e irrigação. Presidente da ASSIPES, Secretário da Associação de Cafés Especiais do ES e juiz da Semana Internacional do Café.

16h – Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha

Palestrante: Michel de Assis e Silva

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Vegetal. Especialista em assistência técnica, manejo, conservação de solo e mecanização, coordena soluções para eficiência produtiva e sustentabilidade na Gaia Tech Consultoria.

17h – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 3– Sexta-feira

13h – Credenciamento

13h30 – Cafeicultura sustentável

Palestrante: Matheus Fonseca de Souza

Descrição: Engenheiro Agrônomo, mestre em Solos e Nutrição de Plantas e doutor em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão no Incaper, coordenador do CRDR Caparaó e produtor rural.

14h20 – Importância da irrigação na melhoria da qualidade do Café

Palestrante: Fabiano Tristão Alexandre

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Doutor em Genética e Melhoramento pela UFES. Atua no Incaper com pesquisa e assistência técnica na cafeicultura, com foco em produtividade e qualidade de bebida.

15h – Tecnologia de secagem de café a gás

Palestrante: Maxwel Assis de Souza

Descrição: Engenheiro Agrícola com especialização em Gestão e Manejo Ambiental. É Agente de Extensão no Incaper e coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável das Regiões Sul e Caparaó.

15h40 – Mesa Redonda: Qualidade, sustentabilidade e secagem a gás

Participantes: Udson Furtado Ferreira, Leandro Dessi e Maxwel Assis de Souza.

16h30 – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 4 – Sábado

8h – Credenciamento

8h30 – Manejo reprodutivo e melhoramento na pecuária de leite

Palestrante: Michele Ricieri Bastos

Descrição: Médica Veterinária (UFES), com mestrado e doutorado em Reprodução Animal/Bovinos (UNESP/Botucatu). É extensionista do Incaper e gerente de pecuária na SEAG.

9h20 – Sucessão familiar: um caso de sucesso na pecuária leiteira

Palestrante: Iyan da Silva Spoladore

Descrição: Técnico agrícola e em agronegócio, atua como produtor de leite e técnico responsável pela captação de leite na cooperativa Selita.

10h – Bem-estar e tecnologia na pecuária leiteira do Caparaó

Palestrante: Professora Madella

Descrição: Aparecida de Fátima Madella de Oliveira é bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência Animal. Professora titular do IFES, coordena projetos de pesquisa em bem-estar animal, comportamento e melhoramento genético.

10h40 – El Niño 2026/2027: riscos para o agro capixaba

Palestrante: Ivaniel Fôro Maia

Descrição: Meteorologista e pesquisador do Incaper. Especialista em Gestão Ambiental e Emergências, dedica-se ao estudo da variabilidade climática, mudanças climáticas e recursos hídricos.

12h – Encerramento e sorteio de brindes.

Serviço

PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite