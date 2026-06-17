Itapemirim: operação apreende 10 toneladas de suplementos e medicamentos irregulares
Prefeitura reafirma compromisso com a valorização dos profissionais de saúde e transparência.
A Vigilância Sanitária de Itapemirim realizou uma operação conjunta com apoio da Guarda Municipal, Meio Ambiente, Polícias Civil e Militar para investigar denúncias de irregularidades em um estabelecimento do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a fiscalização, foram apreendidos cerca de 10 toneladas de produtos, incluindo suplementos, medicamentos fitoterápicos, matéria-prima e equipamentos, que estavam armazenados de forma irregular. O local também não possuía licença sanitária, alvará de funcionamento ou licença ambiental para operação.
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Todos os materiais foram recolhidos e terão destinação adequada, conforme as normas vigentes. A ação reforça a atenção da Prefeitura de Itapemirim à proteção da saúde da população e o cumprimento da legislação relacionada a estabelecimentos que comercializam produtos de consumo e saúde.
A administração municipal destaca que continuará promovendo fiscalizações e operações conjuntas, garantindo que as normas sejam respeitadas e que os cidadãos tenham acesso a produtos seguros e regulamentados.
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