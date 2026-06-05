Itapemirim transforma resíduos em oportunidade sustentável

Itapemirim alcançou uma marca importante para a preservação ambiental. Entre janeiro e maio deste ano, a cidade destinou corretamente 73 toneladas de materiais recicláveis, resultado de uma parceria com a Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis do bairro Jardim Paulista (ACOMAJI).

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A iniciativa reforça a importância da coleta seletiva e da participação da população na separação adequada dos resíduos. Além de reduzir o volume de lixo descartado na natureza, a ação contribui para o fortalecimento de práticas sustentáveis e para a construção de uma consciência ambiental coletiva.

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O resultado alcançado demonstra o impacto positivo de pequenas atitudes no dia a dia. Cada material separado corretamente representa um passo importante para a preservação do meio ambiente e para a valorização da reciclagem como ferramenta de transformação social.

Coleta seletiva gera benefícios ambientais

A destinação correta dos resíduos recicláveis reduz a quantidade de materiais encaminhados para aterros e evita o descarte inadequado em áreas naturais. Dessa forma, a reciclagem contribui para a conservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade ambiental.

Além disso, o trabalho realizado pelos coletores fortalece a cadeia da reciclagem e amplia os benefícios gerados para a comunidade. O resultado obtido nos primeiros cinco meses do ano evidencia o compromisso do município com práticas mais sustentáveis.

Participação da população faz a diferença

A marca de 73 toneladas recolhidas e destinadas corretamente reflete o envolvimento da população e o trabalho desenvolvido pela ACOMAJI em parceria com o município.

A iniciativa mostra que ações simples podem gerar impactos significativos quando realizadas de forma coletiva. Com a colaboração dos moradores, Itapemirim segue transformando resíduos em oportunidades e fortalecendo a construção de um futuro mais limpo, consciente e sustentável para todos.