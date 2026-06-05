Saúde em Movimento leva atendimentos a localidades de Itapemirim

Os moradores de diferentes comunidades de Itapemirim terão acesso a serviços gratuitos de saúde por meio do programa Saúde em Movimento. A iniciativa segue percorrendo o município e levará atendimentos essenciais para quatro localidades entre os dias 8 e 11 de junho.

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A ação oferece atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Os serviços são disponibilizados de forma itinerante para ampliar o acesso da população aos cuidados básicos de saúde.

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Os atendimentos começam no dia 8 de junho, em Retiro, na localidade de Bom Será. No dia 9, a equipe estará em Garrafão, na região da Cohab. Já no dia 10, os serviços serão oferecidos em Santo Amaro, na Ilha do Gato. O encerramento da agenda acontece no dia 11, no Assentamento, na Escola Manoel Marcondes de Souza.

Os atendimentos serão realizados sempre das 8h às 11h. Segundo a organização do programa, não é necessário fazer agendamento prévio. Os moradores precisam apenas comparecer ao local indicado na data e horário previstos.

Cronograma do Saúde em Movimento

8 de junho: Retiro – Bom Será

9 de junho: Garrafão – Cohab

10 de junho: Santo Amaro – Ilha do Gato

11 de junho: Assentamento – Escola Manoel Marcondes de Souza

Horário: das 8h às 11h.

Não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao local e horário informados.