Saúde em Movimento leva atendimentos a localidades de Itapemirim
Os atendimentos começam no dia 8 de junho, em Retiro, na localidade de Bom Será.
Os moradores de diferentes comunidades de Itapemirim terão acesso a serviços gratuitos de saúde por meio do programa Saúde em Movimento. A iniciativa segue percorrendo o município e levará atendimentos essenciais para quatro localidades entre os dias 8 e 11 de junho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação oferece atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Os serviços são disponibilizados de forma itinerante para ampliar o acesso da população aos cuidados básicos de saúde.
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Os atendimentos começam no dia 8 de junho, em Retiro, na localidade de Bom Será. No dia 9, a equipe estará em Garrafão, na região da Cohab. Já no dia 10, os serviços serão oferecidos em Santo Amaro, na Ilha do Gato. O encerramento da agenda acontece no dia 11, no Assentamento, na Escola Manoel Marcondes de Souza.
Os atendimentos serão realizados sempre das 8h às 11h. Segundo a organização do programa, não é necessário fazer agendamento prévio. Os moradores precisam apenas comparecer ao local indicado na data e horário previstos.
Cronograma do Saúde em Movimento
- 8 de junho: Retiro – Bom Será
- 9 de junho: Garrafão – Cohab
- 10 de junho: Santo Amaro – Ilha do Gato
- 11 de junho: Assentamento – Escola Manoel Marcondes de Souza
- Horário: das 8h às 11h.
Não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao local e horário informados.
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